«تنمية المجتمع» بدبي تطلق مشروع «وصال» لتعزيز التربية الإيجابية

كشفت هيئة تنمية المجتمع بدبي أنها بصدد إطلاق مشروع متكامل لتعزيز التربية الوالدية الإيجابية ينبثق من الأهداف الاستراتيجية لحكومة دبي الرامية إلى تعزيز الاستقرار والسعادة الأسرية وتأهيل الأسر الشابة بالمهارات والخبرات الضرورية لتأسيس الحياة السعيدة المتماسكة.

ويستند «وصال» إلى أفضل الممارسات العالمية في مجال التربية الإيجابية، ويعتمد على أسس علمية متكاملة تهدف إلى إعداد الوالدين وتمكينهم من تربية أبنائهم في بيئة مستقرة، وتزويدهم بالأدوات اللازمة لتطوير المهارات العاطفية والسلوكية والاجتماعية لأطفالهم. كما يركز المشروع على تعزيز القيم الإماراتية الأصيلة والمساهمة في بناء مجتمع متماسك قادر على مواجهة التحديات.

وأكدت ناعمة الشامسي، مدير إدارة التنمية الأسرية في هيئة تنمية المجتمع بدبي، أن مشروع «وصال» يأتي في إطار سلسلة متكاملة من البرامج والمشاريع الأسرية الهادفة إلى تأهيل الشباب لبناء أسر سعيدة ومستقرة تشكل دعائم وأسساً صلبة لمجتمع مستقر ومتماسك.

كما أشارت الدكتورة هالة الأبلم رئيس قسم البرامج الأسرية إلى أن برنامج «وصال» يقدم مجموعة من البرامج والورش التدريبية المتخصصة التي تتناسب مع مختلف مراحل النمو للأطفال والمراهقين، حيث سيتم تنظيم جلسات إرشادية تساعد الوالدين على مواجهة تحديات التربية وتحقيق التوازن العاطفي والنفسي داخل الأسرة.