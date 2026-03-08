تكريم 112 فائزاً في مسابقة الشيخة هند بنت مكتوم للقرآن الكريم في دورتها الـ26

كرّمت جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، التابعة لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، الفائزين في مسابقة الشيخة هند بنت مكتوم للقرآن الكريم في دورتها الـ26 لعام 2025، والتي تُعد من أبرز المسابقات القرآنية على مستوى الدولة، لما تمثله من منصة رائدة في تشجيع النشء والشباب على حفظ كتاب الله وإتقان تلاوته وترسيخ القيم الإسلامية في المجتمع.

وشهدت الدورة تكريم 112 فائزاً وفائزة في مختلف الفروع، بواقع 56 من الذكور و56 من الإناث، وذلك ضمن 7 فروع تشمل حفظ القرآن الكريم كاملاً، وحفظ عشرين جزءاً، وحفظ عشرة أجزاء للمواطنين، وحفظ عشرة أجزاء للمقيمين، وحفظ خمسة أجزاء للمواطنين، وحفظ ثلاثة أجزاء للمواطنين، وحفظ جزء عمّ للمواطنين، في إطار تنوع المسارات التي تتيح الفرصة لفئات مختلفة من الحفظة للمشاركة وإبراز قدراتهم.

وسجلت المسابقة في دورتها الـ26 مشاركة واسعة بلغت 1,666 متسابقاً ومتسابقة من مختلف الأعمار والفئات، منهم 868 من الذكور و798 من الإناث، ينتمون إلى 55 جنسية من الدول العربية والآسيوية والأفريقية والأوروبية، في مؤشر يعكس المكانة المتنامية التي تحظى بها المسابقة ودورها في خدمة القرآن الكريم وتعزيز ثقافة الحفظ والإتقان في المجتمع.

كما تصدّر المواطنون الإماراتيون جنسيات المشاركين بـ1,028 مشاركاً بنسبة 61 % من إجمالي المشاركين، وهي أعلى نسبة مشاركة للمواطنين في تاريخ المسابقة، في دلالة واضحة على تنامي اهتمام أبناء الوطن بحفظ كتاب الله والمشاركة في الفعاليات القرآنية الوطنية.

وأكد أحمد درويش المهيري، المدير العام لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي ورئيس مجلس أمناء الجائزة، أن تشريف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لهذا المحفل القرآني في رحاب شهر رمضان المبارك، يعكس الحرص الكبير الذي يوليه سموه لدعم تمسك الأجيال بهويتها وقيمها الإسلامية السمحة وتحفيزها على حفظ كتاب الله والتمسك بتعاليمه.

وثمن الرعاية الكريمة من حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رعاها الله، للمسابقة التي تعتبر منصة فاعلة في سبيل ربط الأجيال بجوهر الدين الحنيف، وصناعة جيل يعتز بهويته وقيمه، مؤكداً التزام دائرة الشؤون الإسلامية بدبي وجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم بتعزيز دور مختلف المبادرات في ترسيخ القيم الدينية والمجتمعية النبيلة.

من جانبه، أكد إبراهيم جاسم المنصوري، مدير جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم بالإنابة، أن المسابقة تمثل ركيزة أساسية في منظومة العمل القرآني في إمارة دبي، وتسهم في اكتشاف ورعاية المواهب القرآنية.