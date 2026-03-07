30 ألف زائر لفعاليات «رمضان في العين»

تستقطب فعاليات رمضان في العين، المقامة في ساحة بلدية مدينة العين، الزوار، مقدمة تجربة متكاملة تجمع بين التسوق والترفيه والموروث الشعبي، في أجواء رمضانية مميزة تعزز الحراك المجتمعي خلال الشهر الفضيل.

شهدت الفعاليات التي تنظمها بلدية مدينة العين منذ انطلاقها إقبالاً لافتاً من العائلات والزوار، حيث تجاوز عدد الحضور 30 ألف زائر، في ظل تنوع الأنشطة والبرامج التي تلبي اهتمامات مختلف فئات المجتمع.

وتستمر فعاليات رمضان في مدينة العين حتى 8 مارس الجاري، مع تواصل البرامج والأنشطة المتنوعة التي تستقطب العائلات والزوار يومياً، في إطار مبادرات مجتمعية تسهم في إحياء أجواء الشهر الفضيل وتعزيز الحركة الثقافية والتجارية في المدينة.

وأكدت ميثة الكويتي، رئيس قسم الفعاليات في بلدية مدينة العين، أن «رمضان في العين» جاء هذا العام بطابع متجدد يحمل رؤية إبداعية مختلفة، انعكست بوضوح في تصاميم الموقع وتفاصيله البصرية، حيث استُلهمت عناصر التشكيل والديكور من انسيابية الكثبان الرملية ودفئها، ومن النوافذ القديمة بزخارفها التراثية الأصيلة.

وأضافت أن الهوية الجديدة للنسخة الثانية من فعاليات رمضان في العين عكست تصوراً متكاملاً في الديكورات والمجسمات وتوزيع الأركان، بما يخلق تجربة تفاعلية مميزة تنقل الزائر إلى أجواء زمنية جميلة تعبّر عن أصالة المجتمع الإماراتي وترابطه.

كما تتضمن الفعاليات أربعة أركان مخصصة للحرفيين لعرض منتجاتهم اليدوية والتعريف بالمهن التقليدية، إضافة إلى ركن لصناعة القهوة الإماراتية يستقطب اهتمام الزوار من خلال تقديم شرح حي لطريقة إعدادها وفق التقاليد الإماراتية الأصيلة.

ويشهد المسرح التفاعلي حضوراً لافتاً من الجمهور من خلال تنظيم مسابقات ثقافية وتراثية متنوعة مستوحاة من الموروث الثقافي المحلي، صُممت بأسلوب تفاعلي يتيح للجمهور المشاركة المباشرة، إلى جانب فقرات ترفيهية تعزز المعرفة بالهوية الوطنية، مع تقديم جوائز عينية ونقدية، ما أضفى على الفعاليات أجواء حماسية تعزز تفاعل العائلات والزوار وتجمع بين المتعة وإحياء القيم التراثية في أجواء رمضانية مميزة.