مستشفى الفجيرة ينظم مجلساً رمضانياً لمناقشة الحد من الهدر الغذائي

تزامناً مع عام الأسرة، نظم مستشفى الفجيرة، التابع لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، مجلساً رمضانياً بعنوان «أسرة مستدامة في رمضان»، وذلك في مجلس قدفع بإمارة الفجيرة، بهدف تعزيز الوعي بأهمية تبني الممارسات المستدامة خلال الشهر الفضيل وترسيخ ثقافة الاستهلاك المسؤول بما يدعم جودة الحياة ويحافظ على الموارد للأجيال القادمة.

ويأتي تنظيم المجلس في إطار التزام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية بدعم التوجهات الوطنية نحو الاستدامة، وتعزيز دور المنشآت الصحية في ترسيخ مفاهيمها ممارسة يومية داخل بيئة العمل وفي المجتمع، بما ينسجم مع الرؤى الوطنية الهادفة إلى تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز كفاءة استخدام الموارد.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور أحمد عبيد الخديم، مدير مستشفى الفجيرة، أن تنظيم هذا المجلس يعكس حرص المستشفى على تعزيز ثقافة الاستدامة وترجمتها إلى ممارسات عملية ملموسة.

مشيراً إلى أن شهر رمضان المبارك يمثل فرصة مهمة لترسيخ قيم الاعتدال والمسؤولية في الاستهلاك، مضيفاً: «نلتزم في مستشفى الفجيرة بدعم جهود الدولة في مجال الاستدامة، من خلال إطلاق مبادرات تسهم في تعزيز الوعي المجتمعي وتشجيع تبني ممارسات مسؤولة للحفاظ على الموارد، بما يدعم استدامة النظام الصحي ويسهم في تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة في دولة الإمارات».

وركز المجلس على مناقشة مجموعة من المحاور الحيوية المرتبطة بالاستدامة خلال شهر رمضان المبارك، أبرزها الحد من الهدر الغذائي، وتقليل استخدام البلاستيك، وترشيد استهلاك المياه والطاقة، وتطبيق أفضل الممارسات في إدارة النفايات الطبية وغير الطبية بطرق آمنة ومستدامة، إلى جانب تسليط الضوء على دور المؤسسات الصحية في دعم مبادرات الاستدامة وتعزيز المسؤولية المجتمعية.

وتضمن المجلس جلسة حوارية تفاعلية بمشاركة مختصين في القطاع الصحي، جرى خلالها استعراض عدد من المبادرات العملية والحلول القابلة للتطبيق، التي تسهم في تعزيز السلوكيات الصحية والبيئية الإيجابية، ونشر الوعي بأهمية تبني أنماط استهلاك مستدامة على المستويين الفردي والمؤسسي، بما يدعم بناء مجتمع أكثر وعياً واستدامة.

ويواصل مستشفى الفجيرة، من خلال هذه المبادرات المجتمعية، دوره في دعم توجهات مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية نحو ترسيخ مفاهيم الاستدامة، وتعزيز الشراكة مع المجتمع، بما يسهم في بناء منظومة صحية مستدامة تدعم صحة الإنسان وتحافظ على البيئة، وترسخ جودة الحياة للأفراد والمجتمع.