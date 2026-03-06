قراء الشارقة وضواحيها يحيون ليالي رمضان

تواصل دائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة تنفيذ منظومة متكاملة من البرامج القرآنية خلال شهر رمضان المبارك، ضمن رؤيتها الرامية إلى تعظيم شأن كتاب الله، وإحياء ليالي الشهر الفضيل بالقرآن الكريم تلاوة وتدبّراً.

ويُعد برنامج «قرّاء الشارقة» من أبرز البرامج القرآنية الرمضانية، حيث يضم نخبة من القرّاء المتميزين ذوي الأداء المتقن والأصوات الندية، الذين يتناوبون على إمامة المصلين في عدد من مساجد الإمارة، ويهدف البرنامج إلى إبراز جمال التلاوة القرآنية، وربط المصلين بالقرآن في أجواء إيمانية تعكس مكانة الشهر الفضيل.

ويأتي برنامج «قرّاء ضواحي الشارقة» ليؤكد حرص الدائرة على شمولية البرامج ووصولها إلى مختلف المناطق السكنية، حيث يتم تخصيص عدد من أئمة وقراء الضاحية للتناوب على الصلاة في أحد مساجد الضاحية، بما يتيح لسكان تلك المناطق الاستماع إلى قراءات متنوعة، ويعزز الإقبال على المساجد ويعمّق الارتباط بها خلال رمضان.

وفي مسجد الشهيد سامي المرزوقي تنفذ الدائرة برنامج «قرّاء الإمارات» بالتعاون مع إذاعة وقناة القرآن الكريم من الشارقة، وهي مبادرة قرآنية تهدف إلى إبراز الكفاءات الإماراتية من حفظة كتاب الله، وتعزيز حضورهم في المشهد القرآني خلال الشهر الفضيل، وتعكس اهتمام إمارة الشارقة برعاية المواهب القرآنية، وتمكين القراء المواطنين، وربط الأجيال الشابة بالقرآن الكريم من خلال نماذج مشرفة في الحفظ والإتقان.

وتنظم الدائرة برنامج القراءات العشر في مسجد الإمام النووي بمنطقة المناخ، بإشراف قرّاء وأئمة متخصصين.