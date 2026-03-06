600 قرية حول العالم تستفيد من إفطار هيئة الأعمال الخيرية العالمية

أعلنت هيئة الأعمال الخيرية العالمية أن أكثر من 600 قرية تستفيد من مشروع «إفطار صائم»، الذي تنفذه في العديد من دول العالم الإسلامي، حيث وزعت خلال النصف الأول من رمضان 225 ألف وجبة وأكثر 16 ألف طرد غذائي لإفطار قرى مسلمة.

وأكد الدكتور خالد الخاجة، الأمين العام للهيئة، أن المشروع يجسد رسالة دولة الإمارات الإنسانية وقيمها الراسخة في مد يد العون للمحتاجين أينما كانوا، مشيراً إلى أن فرق الهيئة ومكاتبها كثفوا جهودهم منذ اليوم الأول للشهر الفضيل لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها في الوقت المناسب وبما يحفظ كرامتهم.

وقال، إن الهيئة حرصت هذا العام على توسيع نطاق المشروع جغرافياً وزيادة أعداد المستفيدين، استجابة لتزايد الاحتياجات الإنسانية في عدد من الدول، كاشفاً أن عمليات التوزيع شملت أيضاً العمال داخل الدولة والأسر المتعففة.

وأضاف، أن المشروع يُنفذ وفق آليات عمل منظمة تضمن سرعة الإنجاز ودقة الاستهداف، بالتنسيق مع الجهات الرسمية في الدول المستفيدة، وبما يتماشى مع القوانين المحلية والمعايير الإنسانية المعتمدة.