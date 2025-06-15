ولي عهد رأس الخيمة يلتقي أبناء قبيلة الحبوس

التقى سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، أمس، أبناء قبيلة الحبوس، وذلك في مجلس البيت متوحد في منطقة سيح الحديبة بالإمارة.

وتبادل سموه مع أبناء القبيلة الأحاديث الودية التي تجسد عمق الروابط الوثيقة التي تجمع القيادة الحكيمة بأبناء الوطن والحرص على التواصل معهم والالتقاء بهم، ما يشكل إرثاً يتحلى به المجتمع الإماراتي، وقيماً أصيلة يتناقلها عن الآباء والأجداد، ويحرص على الحفاظ على استدامتها بين الأجيال.

وقدم أبناء قبيلة الحبوس الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، على زيارته واهتمامه بالمواطنين والاطمئنان عليهم، ما يعكس مدى التلاحم والترابط والتواصل بين قيادة الدولة وأبناء الوطن كافة، والوصول إليهم، باعتباره نهجاً عريقاً دأبت عليه القيادة في التواصل والتفاعل معهم.

رافق سموه، الشيخ ارحمة بن سعود بن خالد القاسمي، مدير مكتب سمو ولي عهد رأس الخيمة، والشيخ الدكتور محمد بن سعود بن خالد القاسمي، السكرتير الخاص لسمو ولي عهد رأس الخيمة.