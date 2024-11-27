سعود بن صقر يستقبل سفير إسبانيا

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، في مركز الحمرا الدولي للمعارض والمؤتمرات برأس الخيمة اليوم، إينيغو دي بالاسيو، سفير مملكة إسبانيا لدى الدولة، الذي قدم للسلام على سموه.

ورحب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، بالسفير، وبحث معه سبل تعزيز العلاقات مع مملكة إسبانيا في مختلف المجالات وتبادل معه الأحاديث حول عددٍ من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

من جانبه، عبر إينيغو دي بالاسيو، عن بالغ شكره وتقديره لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة، على كرم الضيافة وحسن الاستقبال، مشيداً بعمق العلاقات القوية التي تربط البلدين الصديقين.