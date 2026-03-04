حاكما عجمان وأم القيوين يواصلان تقبل التهاني برمضان

عجمان، أم القيوين - وام

استقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، في قصر الزاهر مساء أمس المهنئين بشهر رمضان المبارك.

وتقبل سموهما التهاني بهذه المناسبة المباركة من وفود الأمانة العامة للمجلس التنفيذي بعجمان والمكتب الإعلامي لحكومة الإمارة ودائرة الموارد البشرية ومكتب شؤون المواطنين في الإمارة.

كما تقبل سموهما التهاني من جموع المواطنين وأبناء الجاليات، الذين أعربوا عن خالص تهانيهم وتبريكاتهم بهذه المناسبة.

واستقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، أمس بقصر سموه، بحضور سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين، وسمو الشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا، نائب حاكم أم القيوين، المهنئين بشهر رمضان المبارك.

وتقبل صاحب السمو حاكم أم القيوين، التهاني من يوسف القاسم وكيل وزارة التربية، ومن رئيس وأعضاء مجلس أم القيوين للشباب، والمواطنين وأبناء القبائل، الذين أعربوا جميعاً عن خالص تهانيهم بهذه المناسبة الإسلامية.