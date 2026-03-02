حاكما عجمان وأم القيوين يواصلان استقبال المهنئين برمضان

واصل أصحاب السمو الحكام استقبال المهنئين بالشهر الفضيل من الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين والأعيان، وأبناء الجاليات العربية والإسلامية والأجنبية.

فقد استقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، المهنئين بحلول شهر رمضان المبارك.

وتقبل سموهما التهاني بهذه المناسبة المباركة من كبار المسؤولين في منطقة عجمان الحرة، ودائرة المالية بعجمان.

كما تقبل سموهما التهاني من جموع المواطنين وأبناء الجاليات، الذين أعربوا عن خالص تهانيهم وتبريكاتهم بهذه المناسبة، راجين من المولى عز وجل أن يعيدها على سموهما بموفور الصحة ودوام العافية، وعلى دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة وشعبها والأمتين العربية والإسلامية بالتقدم، والرقي، والبركات.

أم القيوين

وام سعود المعلا وراشد بن سعود يتقبلان التهاني برمضان

واستقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، بقصر سموه، أمس، بحضور سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين، المهنئين بحلول شهر رمضان المبارك،

فقد تقبل صاحب السمو حاكم أم القيوين التهاني والتبريكات بالشهر الفضيل من عائشة محمد سعيد الملا، رئيسة مجلس سيدات أعمال الإمارات، والدكتورة أمل عبدالله الهدابي، النائب الأول لرئيسة المجلس، وعائشة راشد ليتيم، عضو المجلس الوطني الاتحادي، عضو مجلس سيدات أعمال الإمارات، والدكتورة موزة عبيد غباش، كما استقبل صاحب السمو حاكم أم القيوين الطالبة مهرة سالم عيسى آل علي، أول طالبة خريجة من جامعة أم القيوين من أصحاب الهمم «الشلل الدماغي»، حيث انضمت للجامعة بعد صدور أول قرار وزاري لدمج أصحاب الهمم في المؤسسات التعليمية بالدولة. وتقبل سموه التهاني بالشهر الفضيل من المواطنين وأبناء القبائل.