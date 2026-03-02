30 مشروعاً لـ «تاجر الفريج الصغير» ترسخ العمل الحر

نظّمت مؤسسة «فرجان دبي» فعالية جديدة، ضمن مبادرة «تاجر الفريج الصغير» في منطقة حوي ند الشبا، على مدار يومين، بمشاركة 30 مشروعاً، قدّمها أطفال من أبناء المنطقة، في تجربة ميدانية، أتاحت لهم الوقوف خلف منصات البيع، وإدارة مشاريعهم الصغيرة، والتفاعل المباشر مع الجمهور، ضمن أجواء تنظيمية داعمة ومحفزة وأفكار متنوعة، في مشهد يعكس الحراك المجتمعي المتنامي في أحياء دبي.

وتأتي المبادرة بتنظيم مشترك من فرجان دبي وبلدية دبي ودائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الرامية إلى دعم المواهب الناشئة، وتعزيز مفاهيم الابتكار وريادة الأعمال لدى الأجيال الصاعدة، بما ينسجم مع توجهات دبي في الاستثمار في الإنسان، وبناء اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة والمهارات العملية.

مشاريع متنوعة

وشهدت الفعالية تنوعاً واضحاً في طبيعة المشاريع المشاركة، حيث قدّم الأطفال منتجات في مجالات متعددة، شملت المأكولات والحلوى والمشروبات، إضافة إلى الملابس، والأدوات المكتبية، والأكسسوارات، وأدوات التجميل. وعكست هذه المشاركات تنوّع اهتمامات الأطفال وقدرتهم على تطوير أفكار قابلة للتنفيذ، فضلاً عن حرصهم على تقديم منتجاتهم بصورة مبتكرة وجاذبة للزوار، سواء من حيث طريقة العرض، أو أسماء المشاريع، أو أساليب الترويج التي اعتمدوا عليها.

ولم تقتصر التجربة على جانب البيع فقط، بل شكّلت مساحة تعليمية تطبيقية، تعرّف خلالها الأطفال إلى مبادئ أساسية في إدارة المشاريع، مثل تحديد الأسعار، وتنظيم الوقت، والتعامل مع العملاء، والترويج للمنتج، إلى جانب تعلّم مهارات التواصل والثقة بالنفس وتحمل المسؤولية. وأسهمت هذه الأجواء في منح المشاركين تجربة واقعية، تحاكي بيئة الأعمال بصورة مبسطة، بما يعزز وعيهم المبكر بمفاهيم العمل الحر، ويشجعهم على تطوير مهاراتهم مستقبلاً.

ومن المقرر أن تتواصل فعاليات المبادرة خلال الفترة المقبلة في مختلف فرجان دبي، على أن يتم منح الأولوية في المشاركة لأطفال كل منطقة ضمن فعالية فريجهم، في خطوة تهدف إلى تعزيز الانتماء المجتمعي، وإتاحة الفرصة لأبناء الأحياء لعرض مشاريعهم أمام أسرهم وجيرانهم، بما يدعم روح التفاعل الإيجابي داخل المجتمع المحلي.

استثمار مستقبلي

علياء الشملان: المبادرة تسهم في إعداد جيل قادر على تحويل الطموح إلى إنجاز

وقالت علياء الشملان، مدير فرجان دبي، إن فعالية حوي ند الشبا، شهدت تفاعلاً ملحوظاً من الأطفال وأسرهم، مؤكدة أن عدد ونوعية المشاريع المشاركة، يعكسان مستوى الوعي المتنامي لدى النشء بأهمية المبادرة، والعمل الجاد لتحقيق الأفكار على أرض الواقع.

وأوضحت أن المبادرة تمنح الأطفال مساحة آمنة لتجربة أفكارهم، واكتساب خبرة عملية تسهم في صقل مهاراتهم الشخصية والمهنية منذ سنٍّ مبكرة.

المراحل المقبلة

وأضافت أن حضور أولياء الأمور والأهالي، ودعمهم لأبنائهم من خلال الوجود والشراء من مشاريعهم، كان عاملاً محورياً في إنجاح الفعالية، إذ يعزز هذا التفاعل ثقة الأطفال بأنفسهم، ويشجعهم على تطوير مشاريعهم بصورة أكثر احترافية في المراحل المقبلة.

وأكدت أن تنظيم المبادرة يأتي تجسيداً لتوجيهات القيادة الرشيدة، التي تضع تنمية قدرات أبناء الوطن في مقدم أولوياتها، مشيرة إلى أن الاستثمار في مهارات الأطفال اليوم، هو استثمار في مستقبل اقتصادي أكثر تنوعاً واستدامة، وأن «تاجر الفريج الصغير»، يمثل إحدى المنصات المجتمعية، التي تسهم في إعداد جيل قادر على تحويل الطموح إلى إنجاز، والأفكار إلى مشاريع واعدة، تخدم المجتمع مستقبلاً.