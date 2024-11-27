استعراض دور رائدات الأعمال في قطاع المناخ

استضافت مبادرة تمويل رائدات الأعمال التابعة للبنك الدولي، جلسة حوارية بعنوان «تمكين رائدات الأعمال في قطاع المناخ» جمعت عدداً من الرائدات في مجال الأعمال المناخية لاستكشاف الدور المحوري للمشاريع التي تقودها النساء في توجيه الحلول المستدامة والشاملة ضمن الاقتصادين الأخضر والأزرق. واستضافت الجلسة، التي عقدت في إطار أول أيام النسخة الثالثة من «منتدى المرأة العالمي» الذي تنظمه مؤسسة دبي للمرأة، وأدارتها سمر عصمت، مسؤول شؤون النوع الاجتماعي والإدماج الاقتصادي في مؤسسة التمويل الدولية، كلاً من: ألينا تروهينا، الرئيس التنفيذي والشريك الإداري في صندوق راديكال، وباسمة عبدالرحمن، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة كيسك، ومحمد اتاجيك، مستشار أول تطوير القطاع الخاص في البنك الدولي ومستثمر في مجال التأثير أليثينا إمباكت. وتطرّق المتحدثون خلال الجلسة إلى النتائج الرئيسية لمبادرة رائدات الأعمال في مجال المناخ: وجه لكوكب صالح للعيش، كما استعرضت مساهمات رائدات الأعمال المبتكرة في قطاع المناخ، مؤكدين ضرورة توفير التمويل والدعم المستهدف لتعزيز تأثير رائدات الأعمال في هذا المجال.

وأكدت ألينا تروهينا ضرورة بناء بيئة تمويلية أكثر شمولية تعطي الأولوية للمبادرات المناخية التي تقودها النساء، وشاركت الحضور أمثلة من المشروعات الناجحة التي يدعمها صندوق راديكال، مسلّطة الضوء على القدرات التحويلية لرائدات الأعمال في مواجهة تحديات المناخ. ولفتت المتحدثة إلى تجربة صندوق راديكال في الاستثمار في العمل المناخي مشيرةً إلى أن 50% من محفظة الصندوق تستثمر في شركات معنية بالحد من التغير المناخي في جنوب شرق آسيا، في حين أكدت أن رائدات الأعمال في هذا المجال يواجهن الكثير من التحديات لتوسيع أعمالهن، بينما يحتاج السوق للمزيد منهن لخوض غمار التجربة المناخية والحد من تداعيات الاحتباس الحراري على كوكب الأرض.

تجربة

أما باسمة عبدالرحمن، فقد استعرضت تجربتها كرائدة أعمال في مجال المناخ، وسلطت الضوء على الحلول المبتكرة للبناء الأخضر التي تنفذها شركتها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مشيرة إلى أهمية تمكين النساء القياديات في مجال المناخ لتعزيز التنمية المستدامة والقدرة على التكيف. من جانبه، قدّم محمد جان اتاجيك، رؤيته حول المشهد المتطور للاستثمار المؤثر، لافتاً إلى أهمية توجيه الاستثمارات نحو المشروعات المناخية التي تقودها النساء، نظراً لدورهن الفاعل في تقديم حلول مستدامة تسهم في تنمية المجتمعات وتدعم النمو الاقتصادي والاستدامة البيئية.