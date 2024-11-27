مشاركون في «منتدى المرأة العالمي- دبي 2024» : دور محوري للتوجيه والتدريب في تعزيز قدرات رائدات الأعمال

ناقشت جلسة «تمكين الجيل القادم من الشركات الناشئة» ضمن فعاليات اليوم الأول من «منتدى المرأة العالمي- دبي 2024» الذي انطلقت فعالياته أمس في دبي وتستمر على مدار يومين، دور التوجيه المهني والإرشاد في دعم رائدات الأعمال وتحفيزهن لمواجهة التحديات وبناء قدراتهن للوصول إلى تحقيق طموحاتهن بقيادة مؤسسات ناجحة ومؤثرة.

واستعرض مشاركون في الجلسة التي تحدث فيها كل من جيسيكا سكوباكاسا، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي، Olive Gaea، وكيفين هوليداي، المدير الإداري لشركة «سي ثري» وأدارتها رانيا الطايع، من شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، التحديات والصعوبات التي تواجه رائدات الأعمال عند تأسيس شركاتهن والحلول المقترحة لتجاوزها وتحويلها إلى فرص واعدة وقصص ملهمة للنجاح والتفوق.

وخلال النقاش تصدّر تحدي صعوبة الوصول إلى التمويل التحديات الأبرز التي تواجه رائدات الأعمال في مرحلة التأسيس، لا سيما وأن حصة الشركات المؤسسة من قبل النساء لا تتعدى 2 % فقط من إجمالي الاستثمارات الموجهة للشركات الناشئة، فيما جاء تحدي قوة المنافسة في المرتبة الثانية، وتلاه تحدي الصلابة التفاوضية والقدرة التنافسية، وأخيراً تحدي إيجاد التوازن بين المسؤوليات الخاصة وأولويات العمل.

وأشارت جيسيكا سكوباكاسا المؤسس المشارك لشركة Olive Gaea، وهي شركة ناشئة رائدة في مجال التكنولوجيا المناخية، والتي تعمل على دفع التغيير المؤثر من خلال حلول إدارة الكربون المبتكرة القائمة على الذكاء الاصطناعي، إلى أهمية دور الإرشاد والتوجيه المهني في بداية رحلة الانطلاق للشركات الناشئة ودوره في بناء واكتساب القدرات والابتكار والتمكين لتحقيق التقدم المهني ضمن منظومة دعم متكاملة لمواجهة أطنان من التحديات المحتملة.

كسر الحواجز

من جهته، طرح كيفين هوليداي، المدير الإداري لشركة «سي ثري» وهي شركة متخصصة في دعم الشركات الناشئة، العديد من الأفكار لعلاج التحديات التي تواجه رائدات الأعمال عن تأسيس شركاتهن وتمكينهن من تحقيق طموحاتهن، والتي كان من أبرزها إيمان رائدة الأعمال وثقتها بقدراتها على تحقيق وإنجاز استثنائي غير معتاد وكسر العوائق والحواجز التي تحول دون تحقيق الأهداف، فضلاً عن ضرورة اكتساب المهارات وبناء الشراكات والعمل مع جهات متعددة والمنافسة في المجالات التي يهمين عليها الرجال.



