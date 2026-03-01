مجلس يوسف لوتاه الرمضاني وجامعة دبي يناقشان التقنية بين الواقع والقيم

أشاد المجلس الرمضاني الأول لرجل الأعمال يوسف بن سعيد لوتاه، وجامعة دبي، بتوجه الإمارات ورؤية القيادة في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث أعدت أول استراتيجية للذكاء الاصطناعي وأنشأت أول وزارة، وعيّنت أول وزير للذكاء الاصطناعي في العالم، وأنشأت جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي في أبوظبي، إضافة إلى عدد كبير من الأقسام المتخصصة بهذا المجال في جامعات الدولة.

جاء ذلك خلال المجلس الرمضاني الذي استضاف فيه رجل الأعمال يوسف بن سعيد لوتاه، جامعة دبي، مساء أول من أمس، ممثلة في الدكتور عيسى البستكي، رئيس الجامعة، والأستاذ الدكتور حسين الأحمد، نائب رئيس الجامعة رئيس جمعية المهندسين الكهربائيين والإلكترونيين في الإمارات «IEEE»، وعدد كبير من أعضاء الهيئة الأكاديمية والطلبة لمناقشة الذكاء الاصطناعي والروبوتات: التقنية بين الواقع والقيم، وتم خلاله الإعلان عن جائزة لطلبة الجامعات والشباب في مجال الذكاء الاصطناعي والروبوتات.

وأشار يوسف لوتاه، الذي أطلق الجائزة، إلى أنه يسعى من خلالها إلى تشجيع طلبة الجامعات في دولة الإمارات على البحث في مجال الذكاء الاصطناعي والروبوتات، وأبدى رغبته في التعاون مع جامعة دبي، واتفق مع رئيس الجامعة على تعميم هذا التعاون ونشره بين جامعات الدولة والمنطقة العربية.

وأكد الدكتور عيسى البستكي أن الذكاء الاصطناعي والروبوتات أصبحت جزءاً من واقعنا اليومي، فقد انتقلنا خلال سنوات قليلة في استخدام التكنولوجيا من أدوات مساعدة إلى الاعتماد على أنظمة ذكية قادرة على التعلم والتحليل واتخاذ القرار، والتفاعل مع البشر، وأصبحت الروبوتات اليوم تعمل في المصانع، وتساعد الأطباء في إجراء الجراحات الدقيقة، وتدعم المعلمين في التعليم الذكي، وتسهم في إدارة المدن والطاقة والاستدامة، هذا التقدم الهائل يحمل فرصاً غير مسبوقة، ويطرح أسئلة جوهرية تتعلق بالإنسان والقيم.