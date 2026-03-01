إطلاق شعار اليوم العالمي للدفاع المدني في الإمارات

تزامناً مع اليوم العالمي للدفاع المدني، وانسجاماً مع مستهدفات «عام الأسرة 2026»، أطلقت القيادة العامة للدفاع المدني شعار اليوم العالمي للدفاع المدني في الإمارات 2026 تحت عنوان: «تكامل وطني.. لأسرة مستعدة ومجتمع مستدام»، ويجسد الشعار نهجاً وطنياً راسخاً يعزز تكامل الجهود بين المؤسسات الوطنية، ويرسخ ثقافة الوقاية انطلاقاً من الأسرة، بما يدعم جاهزية المجتمع ويرتقي بمنظومة السلامة إلى مستويات أكثر استدامة، انسجاماً مع توجهات القيادة العامة للدفاع المدني في الدولة نحو مواكبة الريادة العالمية، وترسيخ مكانة الإمارات نموذجاً متقدماً في منظومات السلامة والحماية المدنية.