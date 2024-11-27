نجاة مكي: الفنانة الإماراتية أثرت المشهد الثقافي العربي

أكدت الدكتورة نجاة مكي، الفنانة التشكيلية، الدور الكبير الذي لعبته المرأة في استدامة الموروث الفني والفنون التشكيلية، مشيرة إلى أن الإماراتية المبدعة تمكنت من ترسيخ مكانتها بين نساء المجتمعات العربية ومشاركتها في إثراء المشهد الثقافي في الوطن العربي والعالمي، حيث حققت الكثير من الإنجازات في هذا المجال. جاء ذلك خلال الجلسة التي نظمها المنتدى العالمي للمرأة – دبي، في منصة «ديوا»، والتي حملت عنوان «المرأة.. عنصر أساسي في الإبداع والفن»، وأدارتها علياء لوتاه الفنانة التشكيلية. وأكدت الدكتورة مكي أن دعم القيادة الرشيدة أسهم في تحقيق المرأة إنجازات وتبوؤها مكانة متقدمة سواء على مستوى المنطقة أو العالم ومثلت بلادها في الكثير من المحافل.

وأشارت إلى أن الحركة التشكيلية العربية في تطور مستمر، وإن ذلك يبدو ظاهراً وجلياً، وتشهد زخماً فنياً كبيراً وفعاليات ومعارض وملتقيات في كل بلدان الوطن العربي وتنافساً في مختلف مجالات الفنون التشكيلية. وبسؤالها عن التحديات التي واجهتها في مسيرتها الفنية، أوضحت الدكتورة مكي أن دراسة الفن ليست بالشيء السهل في المجتمعات العربية لطبيعتها المتحفظة، وقالت إن إصرارها على الدراسة في هذا المجال غير المألوف شكل لها تحدياً في محيطها، حيث لم يكن المجتمع يسمح للمرأة باتخاذ قرارات جريئة أو دراسة برامج غير تقليدية.

وأكدت أن طموحها وشغفها قاداها لقبول التحدي، إلا أنها واجهت تحدياً ثانياً وهو الخروج لمجتمع مختلط حيث بلد الدراسة لتكون مجبرة على التعامل مع ثقافات مختلفة والتجانس معها مما ساعدها على الوقوف مع نفسها وقفات كثيرة مكنتها من تجاوز التحديات ومن ضمنها الظروف المناخية الصعبة هناك.

وأوضحت أنها تمكنت من عرض أعمالها في أماكن ودول مختلفة بفضل دعم القيادة الرشيدة التي منحت المبدعات الإماراتيات الفرصة للتميز والدعم الكامل.