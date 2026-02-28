«بن غاطي القابضة» تسهم بـ 100 مليون درهم دعماً لحملة «وقف أم الإمارات للأيتام»

أعلنت شركة «بن غاطي القابضة» إسهامها بمبلغ 100 مليون درهم دعماً لحملة «وقف أم الإمارات للأيتام» التي أطلقتها هيئة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر «أوقاف أبوظبي»، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بهدف توفير مصدر تمويل مستدام لرعاية الأيتام يضمن لهم مستقبلاً أكثر استقراراً، ويرتقي بجودة حياتهم بما يسهم في بناء مجتمع سليم ومتوازن.

وتجسّد هذه المساهمة التزام «بن غاطي القابضة» بدعم المبادرات الوطنية ذات الأثر المستدام، وحرصها على مواءمة مسؤوليتها المجتمعية مع التوجهات الحكومية وقيم «عام الأسرة»، بما يعزز ثقافة العطاء المؤسسي ويكرّس دور القطاع الخاص بوصفه شريكاً فاعلاً في التنمية الاجتماعية.

رؤية

وفي هذا الإطار، قال محمد بن غاطي، رئيس مجلس إدارة شركة «بن غاطي القابضة»: «نعتز بالمشاركة في هذه المبادرة الوطنية النبيلة التي تجسد رؤية القيادة الرشيدة في ترسيخ العمل الخيري المؤسسي والمستدام. إن دعم الأيتام مسؤولية جماعية، ومن خلال هذه الخطوة نؤكد التزامنا بالمساهمة الفاعلة في بناء منظومة دعم متكاملة توفر لهم فرص التعليم والرعاية والتمكين، وتسهم في تعزيز التماسك الاجتماعي وبناء مجتمع أكثر استقراراً وتوازناً».