«الإمارات دبي الوطني» و«الإمارات للطبيعة» يعززان العمل المجتمعي

أعلن بنك الإمارات دبي الوطني؛ المجموعة المصرفية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، عن تعاونه مع جمعية الإمارات الخيرية للطبيعة، بهدف توسيع نطاق المشاركة المجتمعية في جهود الحفاظ على الطبيعة وعلم المواطنة.

بموجب هذه الشراكة، سينضم البنك إلى برنامج الجمعية «قادة التغيير» من خلال 500 نقطة مشاركة، يمكن توظيفها في برامج التدريب، وجلسات توليد الأفكار، والرحلات الميدانية للحفاظ على الطبيعة، بما يتماشى مع قيم الاستدامة المؤسسية للبنك.

الجدير بالذكر أن برنامج «قادة التغيير» هو أكبر حركة وطنية معنية بالطبيعة في دولة الإمارات، حيث يتيح فرصاً عملية للأفراد في مختلف أنحاء الدولة لتعميق أثرهم وإحداث تغيير ملموس على أرض الواقع.

وخلال عام 2025، نظم البرنامج 170 تجربة للحفاظ على الطبيعة وورشاً لبناء القدرات وأنشطة علم المواطنة خصيصاً لأعضاء البرنامج الذي يضم 6500 من صُنّاع التغيير النشيطين، في انعكاس واضح لتنامي اهتمام الأفراد والمؤسسات باتخاذ إجراءات فعالة وهادفة لصالح الطبيعة والمناخ.

وقال فيجاي باينز، رئيس الاستدامة والمسؤول الأول عن الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في بنك الإمارات دبي الوطني: «نعتز بتجديد شراكتنا طويلة الأمد مع جمعية الإمارات للطبيعة وبرنامجها المميز «قادة التغيير»، بما يعزز التزامنا الراسخ بالحفاظ على الطبيعة».

من جانبها، قالت أرابيلا ويلينغ، رئيسة فريق التوعية والحفاظ على الطبيعة وعلم المواطنة في جمعية الإمارات للطبيعة: «يسعدنا التعاون مع بنك الإمارات دبي الوطني لدعم رؤيتنا المشتركة نحو مجتمع مدني فاعل يدرك الارتباط الوثيق بين الطبيعة والإنسان.

ومن خلال برنامج «قادة التغيير»، أسهم أكثر من 10.000 فرد من مختلف أنحاء دولة الإمارات بأكثر من 40.000 ساعة لحماية الطبيعة، وجمعوا 100.000 نقطة بيانات علمية. ومن شأن هذا التعاون تمكين عدد أكبر من الأفراد من اتخاذ خطوات عملية والمساهمة في رسم ملامح مستقبل مستدام للأجيال القادمة».