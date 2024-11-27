مناقشة التوجهات المستقبلية للنقل ومواكبتها للتوازن بين الجنسين

شاركت هيئة الطرق والمواصلات بدبي في منتدى المرأة العالمي، من خلال عبدالمحسن إبراهيم كلبت، المدير التنفيذي لمؤسسة القطارات في هيئة الطرق والمواصلات، عبر جلسة عنوانها (توجهات مستقبلية للنقل تواكب التوازن بين الجنسين).

وناقشت الجلسة التوجهات المستقبلية في قطاع النقل، وكيفية تعزيز التوازن بين الجنسين ضمن هذا المجال، وتناولت أهمية إشراك المرأة في تطوير حلول النقل المستدامة، ودور الابتكار والتكنولوجيا في تمكين مشاركة فعّالة للمرأة. كما ركزت الجلسة على التحديات والفرص لتحقيق التنوع والشمولية في صناعة النقل، بما يسهم في تحقيق بيئة عمل متوازنة تدعم الجنسين على حد سواء.

وشملت محاور الجلسة استعراض أثر مشاركة المرأة في تعزيز تنوع الأفكار، وتحسين اتخاذ القرارات في مشاريع النقل، وكيفية تشجيع بيئة عمل شمولية تدعم الجيل القادم من القيادات النسائية في هذا القطاع، وعرض دور التحول الرقمي والتكنولوجي في دعم مشاركة المرأة بشكل فعّال في قطاع النقل، ومناقشة كيفية استغلال الفرص الحالية والمستقبلية لتعزيز التوازن بين الجنسين، واستعراض سياسات وأطر عمل تضمن بيئة داعمة تشجع على التوازن بين الجنسين في مشاريع النقل والبنية التحتية، استعراض أهم التوجهات العالمية والمحلية في مجالات النقل المستدام وكيفية استفادة المرأة من هذه التوجهات.