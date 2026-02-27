«الإمارات للإفتاء» ينظم برنامجاً للأئمة والخطباء حول فقه الصيام

نظم مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، بالتنسيق مع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، برنامجاً علمياً إثرائياً استهدف أئمة وخطباء المساجد، وذلك في إطار جهوده المتواصلة لتعزيز التأهيل الإفتائي ورفع كفاءة الكوادر الدينية، بما يواكب متطلبات شهر رمضان المبارك، ويعزز جودة الخطاب الشرعي الموجه إلى أفراد المجتمع.

ويأتي تنظيم البرنامج ضمن مساعي المجلس إلى دعم المرجعية المؤسسية للفتوى، وتزويد الأئمة والخطباء بالمعارف العلمية والمهارات الإفتائية المرتبطة بفقه الصيام، بما يمكنهم من الإجابة عن تساؤلات المصلين ومعالجة المسائل المستجدة التي قد تطرأ خلال الشهر الفضيل وفق منهج إفتائي معتدل ومنضبط يستحضر المقاصد الشرعية ويراعي احتياجات الواقع.

تضمن البرنامج أربع دورات علمية متخصصة، عقدت في عدد من مساجد إمارة أبوظبي ومنطقتي الظفرة والعين، إلى جانب دورة افتراضية لبقية الأئمة في بقية إمارات الدولة، وشارك في تقديمها نخبة من المختصين في الشأن الإفتائي، وتناولت موضوعات تتصل بأهم أحكام الصيام، والنوازل المعاصرة المرتبطة به، وآليات التعامل مع الاستفسارات الشرعية في الواقع العملي للمساجد.

وركزت محاور البرنامج على توعية الأئمة والخطباء بأبرز فتاوى الصيام المعتمدة، والإجابة عن القضايا الإفتائية المتكررة، وتعزيز التكامل بين المجلس والمؤسسات الوطنية المعنية بالشأن الديني.