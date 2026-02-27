جلسة حوارية خلال لقاء بين «التنمية الأسرية» و«تريندز»

استقبلت معالي الدكتورة ميثاء الشامسي، وزيرة دولة، وفداً من مركز تريندز للبحوث والاستشارات برئاسة الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي للمركز، في إطار عام الأسرة وأهمية تعزيز الشراكات الوطنية الداعمة للبحث العلمي وتمكين الشباب والمرأة في مختلف المجالات.

وخلال اللقاء، عُقدت جلسة حوارية موسعة استعرضت فرص التعاون بين المركز ومؤسسة التنمية الأسرية، تعزيزاً لعام الأسرة، وبحث سبل دعم الباحثات وتعزيز قدرات الشباب والمرأة في مجالات البحث العلمي وصناعة السياسات، وتمكينهم من الإسهام الفاعل في مشاريع التنمية الوطنية.

وأكدت معاليها أهمية الدور الذي تضطلع به مراكز الفكر والبحث العلمي في دعم استراتيجيات الدولة للارتقاء بمكانة المرأة، مشيدة بالجهود البحثية المتميزة لمركز تريندز ومبادراته النوعية في دعم الكفاءات الوطنية، وإتاحة الفرص للشباب والمرأة للمشاركة في المشاريع العلمية والاستراتيجية.

وأعربت عن تطلعها لتوسيع آفاق التعاون مع «تريندز»، لا سيما في المبادرات المرتبطة بعام الأسرة، ويوم المرأة الإماراتية، والبرامج البحثية والدراسات الاستراتيجية التي تسهم في تعزيز مكانة المرأة الإماراتية وإكساب الشباب المهارات البحثية والمعرفية.

و شدد الدكتور محمد عبدالله العلي على حرص مركز تريندز على مواكبة عام الأسرة، عبر توظيف خبراته البحثية ومنصاته المعرفية، مؤكداً أن تطوير الباحثات المواطنات يعد أولوية استراتيجية، من خلال برامج التدريب والتأهيل والمشاركة في المشاريع البحثية المتقدمة.