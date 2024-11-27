أحمد بن سعود يشهد احتفالات «أكاديمية رأس الخيمة» بعيد الاتحاد

شهد الشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الخدمات العامة برأس الخيمة، أمس، احتفالات «أكاديمية رأس الخيمة» في الرمس بعيد الاتحاد الـ53.

وأكد الشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي، أن الاحتفال بعيد الاتحاد مناسبة لتعزيز قيم الولاء والوفاء، وترسيخ مشاعر الحب والانتماء لهذا الوطن في نفوس أبنائنا الطلبة، وتعريفهم بالإرث الخالد للآباء المؤسسين، وما قدموه من عطاء وبذل وتضحية من أجل قيام دولة الإمارات، والتأكيد على أن النهضة الحضارية التي تشهدها دولتنا هي نتاج القرار المصيري الذي اتخذه المؤسسون في الثاني من ديسمبر قبل 53 عاماً، ونحن اليوم نسير على نهجهم ونقتدي برؤيتهم الحكيمة.

بدأ الاحتفال بالسلام الوطني وتضمن عروضاً فنية وفقرات استعراضية قدّمها طلاب الأكاديمية، جسدت مظاهر الفخر والاعتزاز بالانتماء للوطن وبإنجازاته ومكتسباته الحضارية، كما عبرت عن فرحتهم بحضور الشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي، ومشاركتهم فرحة الاحتفال بعيد الاتحاد الـ 53.

حضر الاحتفال عدد كبير من الطلبة والطالبات، والكوادر التعليمية، وأولياء الأمور.