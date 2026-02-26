الحكام يواصلون استقبال المهنئين بشهر رمضان

استقبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مساء أمس، وفد المجلس الوطني الاتحادي برئاسة معالي صقر غباش، رئيس المجلس.

ورحب سموه في بداية اللقاء بوفد المجلس وتبادل معهم التهاني بحلول شهر رمضان المبارك، داعين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على سموه بموفور الصحة والعافية وعلى دولة الإمارات العربية المتحدة بمزيد من التقدم والازدهار والرخاء، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

وتبادل سموه مع وفد المجلس الوطني الأحاديث والموضوعات العامة التي تعكس الروابط الاجتماعية لمجتمع دولة الإمارات، وتلاحم القيادة الرشيدة وشعب الإمارات ضمن مسيرة تنموية رائدة في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.

كما استقبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، المهنئين بحلول شهر رمضان المبارك، بحضور سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، وذلك في قصر البديع العامر.

وتلقى سموه التهاني والتبريكات بهذه المناسبة الدينية المباركة من وفد مجالس الضواحي في إمارة الشارقة، وأعيان البلاد وأبناء القبائل والمواطنين ورجال الأعمال وأبناء الجاليات.

وأعرب المهنئون عن خالص تبريكاتهم وتهانيهم بحلول هذه المناسبة الإسلامية العزيزة على قلوب المسلمين جميعاً، داعين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على سموه بموفور الصحة ودوام العافية، وعلى دولة الإمارات العربية المتحدة بالتقدم والعزة والرفعة.

واستقبل صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، بحضور سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، معالي عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، والشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، سفير مملكة البحرين لدى الدولة، وجموع المهنئين بحلول شهر رمضان المبارك.

وتقبل سموه التهاني والتبريكات من الشيوخ ورئيس محكمة الفجيرة والوفد المرافق له والنيابة العامة بالفجيرة وكبار المسؤولين ورؤساء ومديري الدوائر المحلية والاتحادية وأعيان البلاد والمواطنين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية والأجنبية.

وعبّر المهنئون عن صادق مشاعرهم بهذه المناسبة، داعين الله عز وجل أن يعيدها على سموه بموفور الصحة والسعادة وعلى شعب الإمارات بالتقدم والازدهار وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

واستقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، بحضور سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، في مجلس الضيافة بخزام مساء أمس، وفد المجلس الوطني الاتحادي، برئاسة معالي صقر غباش، رئيس المجلس، على مأدبة إفطار.

وتقبل سموه التهاني بشهر رمضان المبارك من أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، الذين دعوا الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على سموه بموفور الصحة والعافية، وعلى دولة الإمارات والأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات.

حضر الاستقبال والمأدبة الشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، والشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي، نائب رئيس مجلس إدارة مكتب الاستثمار والتطوير في رأس الخيمة، والشيخ صقر بن سعود بن صقر القاسمي، رئيس مجلس إدارة شركة «سيراميك رأس الخيمة»، وعدد من كبار المسؤولين.