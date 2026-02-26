400 موقع إفطار صائم بالشارقة خلال رمضان

أعلنت دائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة عن اعتماد ما يقارب 400 موقع إفطار صائم موزعة على مختلف مدن ومناطق إمارة الشارقة، بعد استكمال إجراءات دراسة الطلبات المقدمة، وإصدار التصاريح اللازمة وفق ضوابط ومعايير دقيقة تراعي قدسية المساجد، وسلامة الصائمين، وحسن التنظيم، بما يحقق الأهداف الشرعية والإنسانية لهذه المبادرات المباركة، وذلك في إطار دورها المنوط بها في الإشراف على العمل الخيري بالإمارة، وتعزيز قيم التكافل والتراحم التي يتميز بها الشهر الفضيل.

وتتوزع مواقع الإفطار على مواقع يسهل الوصول إليها، وتشمل محيط المساجد والساحات والمناطق الحيوية ذات الكثافة السكانية، بما يضمن وصول وجبات الإفطار إلى أكبر شريحة ممكنة من المستفيدين، ويواكب الإقبال المتزايد على هذه المبادرات الخيرية خلال الشهر الكريم.

وأكدت الدائرة أن اختيار مواقع الإفطار يتم بالتنسيق مع الجهات المختصة في الإمارة، وبناءً على معايير تراعي الاحتياجات الفعلية للمناطق، إلى جانب الحرص على توفير بيئة آمنة ومناسبة، والالتزام بأعلى معايير السلامة الغذائية، من خلال استخدام أدوات وحاويات مخصصة تضمن جودة الوجبات وسلامتها أثناء النقل والتوزيع.

وتخضع خيم ومواقع الإفطار لمتابعة ميدانية مستمرة من قبل كوادر التفتيش التابعة للدائرة، للتأكد من الالتزام بالشروط المعتمدة، والحفاظ على نظافة المواقع، وصون حرمة المساجد والمرافق العامة، بما يعكس الصورة الحضارية للعمل الخيري في الإمارة.

وتُجسّد خيم إفطار الصائم صورة مشرقة للتلاحم المجتمعي، حيث يجتمع الصائمون من مختلف الجنسيات والثقافات على موائد واحدة، في مشهد إنساني يعكس معاني الرحمة والبذل».

ويأتي تنظيم هذه المواقع ضمن سلسلة من المبادرات والبرامج الرمضانية التي تنفذها الدائرة بالتعاون مع المؤسسات الخيرية والمحسنين، والتي تهدف إلى ترسيخ ثقافة العطاء.