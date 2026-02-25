الحكام يواصلون استقبال المهنئين بشهر رمضان

واصل أصحاب السمو حكام الشارقة وعجمان ورأس الخيمة، أمس، استقبال المهنئين بشهر رمضان المبارك، من كبار المسؤولين، والمواطنين، وأبناء الجاليات العربية والإسلامية والأجنبية.

فقد استقبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مساء أمس، بحضور سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، المهنئين بحلول شهر رمضان المبارك، وذلك في قصر البديع العامر.

وتلقى سموه التهاني والتبريكات بهذه المناسبة الدينية العظيمة من الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، سفير مملكة البحرين لدى الدولة، ومعالي سهيل المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، وأعضاء السلطة القضائية، ووفد أئمة وخطباء مساجد الشارقة، وأعيان البلاد والمواطنين. وأعرب المهنئون عن خالص تهانيهم وتبريكاتهم لصاحب السمو حاكم الشارقة بقدوم الشهر الفضيل، راجين المولى، عز وجل، أن يديم هذه المناسبة الدينية المباركة على سموه بموفور الصحة ودوام العافية، وعلى دولة الإمارات بمزيد من التقدم والرخاء، وعلى الأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات.

عجمان

واستقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، في قصر الزاهر، مساء أمس، وفد المجلس الوطني الاتحادي، برئاسة معالي صقر غباش، رئيس المجلس.

كما تقبل سموهما التهاني من الشيخ خالد بن عبدالله بن علي بن حمد آل خليفة، سفير مملكة البحرين الشقيقة لدى الدولة، الذي قدم لتهنئة سموهما بشهر رمضان المبارك.

وتبادل صاحب السمو حاكم عجمان والسفير البحريني التهاني والتبريكات بمناسبة شهر رمضان المبارك، داعين الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة الإسلامية المباركة على قيادة البلدين الشقيقين بموفور الصحة والعافية، وعلى دولة الإمارات ومملكة البحرين والأمتين العربية والإسلامية باليُمن والخير، متمنين دوام الأمن والازدهار والرخاء للبلدين وشعبيهما.

وتقبل سموهما كذلك التهاني والتبريكات بشهر رمضان المبارك من الشيخ الدكتور عمار بن ناصر المعلا، مدير مكتب البرلمان العربي في الدولة. وتناول المهنئون طعام الإفطار على مائدة صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، الرمضانية العامرة، سائلين المولى، عز وجل، أن يديم سابغ نعمته على دولتنا الحبيبة وقيادتها الرشيدة.

رأس الخيمة

واستقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، في مجلس الضيافة بخزام، مساء أمس، المهنئين بشهر رمضان المبارك، من كبار المسؤولين، والمواطنين، وأبناء الجاليات العربية والإسلامية، على مأدبة إفطار.

وتبادل سموه التهاني بالشهر الفضيل مع المهنئين، الذين دعوا الله، عز وجل، أن يعيد هذه المناسبة المباركة على سموه بموفور الصحة والعافية، وعلى دولة الإمارات والأمتين العربية والإسلامية باليُمن والخير والبركات.