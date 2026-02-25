«صحة» وجمعية محمد بن خالد لأجيال المستقبل تتعاونان لدعم صحة الأسرة

وقّعت شركة صحة، التابعة لمجموعة بيورهيلث، مذكرة تفاهم مع جمعية محمد بن خالد آل نهيان لأجيال المستقبل، في خطوة استراتيجية تهدف إلى دعم صحة الأسرة، وتمكين الأمهات، وتعزيز رفاه المجتمع، وترسيخ التماسك المجتمعي، عبر إطلاق وتنفيذ مبادرات توعوية ومجتمعية متكاملة على مستوى الدولة.

تندرج هذه الشراكة ضمن جهود دعم أهداف «عام الأسرة 2026»، وتجسد توجهاً وطنياً لتعزيز التعاون بين القطاعين الصحي والثقافي، بما يسهم في ترسيخ الاستقرار الأسري، والارتقاء بجودة الحياة، وتوسيع مظلة الرعاية الشاملة للأسرة الإماراتية.

وبموجب المذكرة، تتعاون «صحة» مع الجمعية على تصميم وتنفيذ برامج توعوية متخصصة، وتقديم دعم نفسي واجتماعي شامل للأمهات الجدد، وإطلاق حملات مجتمعية تركز على الأمومة وصحة الطفل والأسرة، إلى جانب إجراء بحوث مشتركة وتبادل المعرفة حول احتياجات الأمهات ودور الأسرة في دعم نموها، مع تنسيق مستمر لضمان التنفيذ الفاعل للمبادرات والبرامج المتفق عليها.

وجرى توقيع مذكرة التفاهم بحضور الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية، حيث وقّعها كلّ من سعيد جابر الكويتي، الرئيس التنفيذي لشركة «صحة»، ومريم حمد الشامسي، الأمين العام لمؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان.

وأكدت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، التزام الجمعية بإطلاق مبادرات نوعية تمكّن الأسر وتعزز التنمية الاجتماعية الشاملة، مشددة على أن الأسرة تمثل وحدة بناء المجتمع ونقطة الانطلاق لكل مشروع وطني طموح.

وقالت إن التمكين الحقيقي للأم ينطلق من العناية المتكاملة بصحتها، وفي مقدمتها الصحة الإنجابية التي تُعد ركيزة استراتيجية لضمان سلامة الأجيال القادمة، مؤكدة أن توفير أرقى مستويات الرعاية الصحية الوقائية والعلاجية.