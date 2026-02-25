مجلس دبي للشباب يطلق مبادرة «من فطورك ليارك»

أطلق مجلس دبي للشباب مبادرة «من فطورك ليارك» كإحدى المبادرات المجتمعية الرمضانية التي تنسجم مع مستهدفات «عام الأسرة 2026»، وترسّخ قيم التلاحم الأسري والتكافل بين الجيران في أحياء دبي.

وتستند المبادرة إلى عادة إماراتية أصيلة توارثتها الأجيال، تقوم على تبادل أطباق الإفطار بين البيوت، في مشهد يعكس روح رمضان القائمة على المشاركة، والتقارب، وصلة الجوار.

وتهدف المبادرة إلى تحويل هذه العادة المتجذّرة إلى حركة مجتمعية ممتدة على مستوى الإمارة، عبر تشجيع الأسر على إعداد جزء من مائدة إفطارها وإرساله إلى الجيران. كما يدعو المجلس أفراد المجتمع إلى مشاركة مبادراتهم عبر منصات التواصل الاجتماعي، وإضافة الوسم #من_فطورك_ليارك، بما يسهم في انتشار الفكرة.

وأكد المجلس أن المبادرة تعكس دور الشباب في إحياء الموروث الاجتماعي بأسلوب معاصر، وتفعيل قيم «من الناس للناس، ومن بيت لبيت»، بما يعزز الروابط الإنسانية داخل الأحياء السكنية، ويعيد إحياء مشهد الطبق المتبادل الذي كبر عليه الكثير من أبناء الإمارات.

ويأتي إطلاق «من فطورك ليارك» تأكيداً على أن بناء المجتمعات يبدأ من داخل البيت، وأن القيم التي نزرعها في أبنائنا حول مائدة الإفطار، هي ذاتها التي تصنع مجتمعاً أكثر تلاحماً واستقراراً.