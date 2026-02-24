1.82 مليون زائر لفعاليات سوق رمضان 2026

حقق سوق رمضان، الذي نظمته بلدية دبي في شارع البلدية القديم ضمن سوق ديرة الكبير، نجاحاً لافتاً، باستقباله 1.82 مليون زائر، مسجلاً نمواً بلغ 12.4%، مع استقطاب أكثر من 200 ألف زائر جديد مقارنة بالموسم الماضي 2025، وسط أجواء تراثية أصيلة وأنشطة ثقافية ومجتمعية وترفيهية تفاعلية.

سجل المشاركون في السوق، من أصحاب المحال في الأسواق التقليدية، والتجار، ورواد الأعمال، وأصحاب الهمم، زيادة في مبيعاتهم بلغت 35%، مدعومة بارتفاع الإقبال على المحال التجارية وتنوع الفعاليات التي شملت عروضاً تراثية، ومسابقات تفاعلية، وورشاً للحرف اليدوية، وأكشاكاً لعرض المنتجات المحلية.

كما أسهمت المبادرات المجتمعية والشراكات الاستراتيجية مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة في تعزيز جاذبية السوق واستقطاب السكان والزوار.

وقال عاصم القاسم، مدير إدارة التراث العمراني والآثار في بلدية دبي: «تأتي هذه النتائج المميزة امتداداً لجهود بلدية دبي في تفعيل المناطق التاريخية والأسواق التراثية وتحويلها إلى مساحات نابضة بالحياة تجمع بين الأصالة والحداثة، وإحياء الموروث الثقافي المحلي وإبراز القيم الإماراتية الأصيلة، ومشاركتها مع سكان وزوار الإمارة بما يدعم مستهدفاتها بالحفاظ على الهوية المعمارية والتراثية التاريخية لدبي».

على صعيد الأنشطة والفعاليات المصاحبة شهد «سوق رمضان 2026» توسعاً نوعياً مقارنة بعام 2025، مدعوماً بمجموعة من الورش والأنشطة التفاعلية التي استهدفت مختلف الفئات العمرية.