الحكام يواصلون تقبل التهاني برمضان

واصل أصحاب السمو حكام الشارقة وعجمان ورأس الخيمة، أمس، استقبال المهنئين بشهر رمضان المبارك، من كبار المسؤولين، والمواطنين، وأبناء الجاليات العربية والإسلامية.

فقد استقبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مساء أمس، المهنئين بحلول شهر رمضان المبارك، بحضور سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، وذلك في قصر البديع العامر.

وتلقى سموه التهاني والتبريكات بهذه المناسبة الدينية العظيمة من معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالمنان العور وزير الموارد البشرية والتوطين، ومن كبار المسؤولين ومن أعضاء المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، وأعيان البلاد وأبناء القبائل والمواطنين ورجال الأعمال وأبناء الجاليات.

كما استقبل سموه معالي خليفة بن شاهين المرر وزير دولة ووفد وزارة الخارجية، وذلك في قصر البديع العامر. وتبادل سموه مع المرر ووفد الخارجية التهاني بحلول شهر رمضان المبارك، داعين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الدينية المباركة على دولة الإمارات العربية المتحدة بالخير والتقدم والازدهار، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وعلى الأمتين العربية والإسلامية باليمن والبركات.

وأشاد سموه خلال اللقاء بالدور الكبير الذي تقوم به وزارة الخارجية في تعزيز العلاقات بين دولة الإمارات وكافة الدول في إطار رؤية الدولة التنموية، وضمن جهود دبلوماسية فعالة تجسد القيم والموروث الثقافي والاجتماعي للدولة.

عجمان

واستقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، في قصر الزاهر، مساء أمس المهنئين بحلول شهر رمضان المبارك.

وتقبل سموهما، التهاني بهذه المناسبة المباركة من معالي عبدالرحمن بن محمد العويس، وزير شؤون المجلس الوطني الاتحادي، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التجارة الخارجية، والشيخ طارق بن فيصل القاسمي.

كما تقبل سموهما التهاني من العميد رائد عبيد الزعابي، مدير عام الإدارة العامة للدفاع المدني في عجمان، ووفد الإدارة، وأعيان ووجهاء القبائل، وعدد من المواطنين والمقيمين بالدولة، الذين أعربوا عن خالص تهانيهم وتبريكاتهم بحلول الشهر الكريم، راجين من المولى عز وجل أن يعيدها على سموهما بموفور الصحة ودوام العافية وعلى دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة وشعبها والأمتين العربية والإسلامية بالتقدم والرقي واليمن والبركات.

رأس الخيمة

واستقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، في مجلس الضيافة بخزام مساء أمس، المهنئين بشهر رمضان المبارك، من كبار المسؤولين، والمواطنين، وأبناء الجاليات العربية والإسلامية، على مأدبة إفطار.

وتبادل سموه التهاني بالشهر الفضيل مع المهنئين، الذين دعوا الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على سموه بموفور الصحة والعافية، وعلى دولة الإمارات والأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات.