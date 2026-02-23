«مركز حميد النعيمي لخدمة القرآن» يخرّج الخاتمين ومجازي القراءات

كرّم مركز حميد بن راشد النعيمي لخدمة القرآن الكريم، مساء أول من أمس، خريجي دفعة عام 2025 من خاتمي القرآن الكريم ومجازي القراءات العشر، بحضور الشيخ عبدالله بن أحمد بن حميد النعيمي.

حضر الحفل الذي أقيم في قاعة جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، طارق عبدالله العوضي، مدير مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية، وحسين الحمادي، مدير مركز حميد بن راشد النعيمي لخدمة القرآن الكريم، وعدد من ممثلي الدوائر الحكومية والخاصة والشركاء الاستراتيجيين للمركز وأولياء أمور المكرمين.

وشهد الحفل عرضاً لفيلم تناول إنجازات مركز حميد بن راشد النعيمي لخدمة القرآن الكريم خلال عام 2025، ومنها تخريج 43 خاتماً وخاتمة للقرآن الكريم، منهم 13 من الذكور و30 من الإناث، أتموا حفظ كتاب الله عبر منظومة تعليمية متكاملة شملت حلقات مساجد تلقى فيها 1142 طالباً وطالبة القرآن في أجواء عامرة بالسكينة، كما أسهمت حلقات التعليم عن بعد في توسيع دائرة الاستفادة لتشمل جميع إمارات الدولة استفاد منها 729 طالباً وطالبة عبر منصة تعليمية متخصصة.

وأسهم المركز في تزويد مساجد إمارات الدولة بنخبة من القراء الذين تميزوا بالإتقان في القراءة والصوت الحسن من خلال برنامج قراء مركز حميد.

وأطلق صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، مقرأة حميد للقراءات العشر في شهر رمضان الماضي؛ لتفتح درجات علمية جديدة أمام طلبة القران الكريم، وهي إحدى المبادرات التي تعنى بإحياء سنة القراءات العشر، حيث يشهد هذا العام تخريج الدفعة الأولى من هذا البرنامج التي ضمت 24 خريجاً وخريجة، بينهم 11 من الذكور و13 من الإناث. وفي ختام الحفل كرّم الشيخ عبدالله بن أحمد بن حميد النعيمي، الخاتمين ومجازي القراءات العشر وعدداً من الشركاء الاستراتيجيين والداعمين لأنشطة مركز الشيخ حميد بن راشد النعيمي لخدمة القرآن الكريم وبرامجه.