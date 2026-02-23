الشارقة تنجز المرحلة الأولى من نظام التحكم ومراقبة المياه

أنجزت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة المرحلة الأولى من مشروع نظام التحكم ومراقبة المياه، الذي يعتبر أحد أهم المشاريع الاستراتيجية في قطاع المياه، وذلك تنفيذاً لرؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة بتقديم أفضل الخدمات لسكان الإمارة، والاستمرار في التطوير وتبنّي أحدث التقنيات، حيث يُعدّ المشروع نقلة نوعية في الإدارة المتكاملة للمياه، حيث تضمّنت المرحلة الأولى ربط جميع محطات التحلية والضخ في إمارة الشارقة، البالغ عددها 18 محطة، إلى جانب خطوط النقل وشبكات التوزيع، ضمن منظومة تشغيلية موحدة تتيح المراقبة اللحظية وتوحيد البيانات التشغيلية في مركز تحكم رئيسي متقدم.