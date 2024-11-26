طقس الغد غائم جزئيا واحتمال سقوط أمطار ليلا

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً بوجه عام، وتزداد كميات السحب على مناطق متفرقة مع احتمال سقوط أمطار ليلاً غرباً وعلى الجزر، ورطبا ليلاً وصباح الخميس على بعض المناطق الداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة نهاراً، تتحول تدريجياً ليلاً إلى نشطة و قوية أحياناً خاصة على البحر.

الرياح جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 15 إلى 25 تصل إلى 45 كم/س.

الموج في الخليج العربي خفيف إلى متوسط الموج يضطرب تدريجياً آخر الليل، وسيحدث المد الأول عند الساعة 10:53 والمد الثاني عند الساعة 23:07 ، والجزر الأول عند الساعة 17:39والجزر الثاني عند الساعة 04:26.

والموج في بحر عمان خفيف، وسيحدث المد الأول عند الساعة 20:20 والمد الثاني عند الساعة 07:03 والجزر الأول عند الساعة 13:34 والجزر الثاني عند الساعة 01:49.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسبة الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا..

الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 33 22 75 30

دبي 32 23 70 30

الشارقة 32 21 75 35

عجمان 33 22 75 35

ام القيوين 31 21 80 30

رأس الخيمة 32 19 80 45

الفجيرة 29 23 85 40

العـين 33 21 80 35

ليوا 34 20 80 30

الرويس 34 21 80 35

السلع 33 20 80 30

دلـمـا 32 24 85 45

طنب الكبرى / الصغرى 30 23 75 50

أبو موسى 31 24 75 40.







