حكام الشارقة وعجمان والفجيرة ورأس الخيمة يواصلون تقبل التهاني برمضان

واصل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مساء أمس، بحضور سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد، نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، استقبال المهنئين بحلول شهر رمضان المبارك، وذلك في قصر البديع العامر.

وتلقى سموه التهاني والتبريكات بهذه المناسبة الدينية من الشيخ محمد بن حمدان آل نهيان، ومعالي الشيخ سالم بن خالد القاسمي، وزير الثقافة، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، وممثلي الطوائف الدينية، وأعيان البلاد والمواطنين. وأعرب المهنئون عن خالص تهانيهم وتبريكاتهم لصاحب السمو حاكم الشارقة بقدوم الشهر الفضيل، راجين المولى عز وجل أن يديم هذه المناسبة الدينية المباركة على سموه بموفور الصحة ودوام العافية، وعلى دولة الإمارات بمزيد من التقدم والرخاء، وعلى الأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات.

عجمان

واستقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، في قصر الزاهر، ضيوف صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أصحاب الفضيلة العلماء والمشايخ، ومعالي عبدالله بن مهير الكتبي، وزير شؤون المجلس الأعلى للاتحاد، ومعالي الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، الذين قدموا لتقديم التهاني والتبريكات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وتقبل سموهما التهاني بهذه المناسبة المباركة، من ضيوف صاحب السمو رئيس الدولة، ومعالي الوزراء والمسؤولين، الذين أعربوا عن خالص التهاني والتبريكات بحلول الشهر الفضيل، سائلين الله عز وجل أن يعيده على سموهما بوافر الصحة العافية، وعلى دولة الإمارات قيادةً وشعباً، والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن، والأمان والبركات.

الفجيرة

واستقبل صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، بحضور سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، الشيخ حميد بن أحمد بن راشد المعلا، ومعالي خليفة شاهين المرر، وزير دولة، وفريق وزارة الخارجية، وجموع المهنئين بشهر رمضان الكريم. وتقبل سموه التهاني والتبريكات من عمر عبيد الحصان الشامسي، وكيل وزير الخارجية، وسلطان محمد الشامسي، مساعد الوزير لشؤون التنمية والمنظمات الدولية، وعمران أنور السيد محمد الهاشمي، مساعد الوزير لشؤون العلوم والتكنولوجيا المتقدمة، وفريق وزارة الخارجية، وكبار المسؤولين ورؤساء ومديري الدوائر المحلية والاتحادية وأعيان البلاد والمواطنين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية والأجنبية. وعبّر المهنئون عن صادق مشاعرهم بهذه المناسبة، داعين الله عز وجل أن يعيدها على سموه بموفور الصحة والسعادة، وعلى شعب الإمارات بالتقدم والازدهار، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

رأس الخيمة

كما استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، بحضور سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، مساء أمس في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد، وفد وزارة الخارجية برئاسة معالي خليفة شاهين المرر، وزير دولة، يرافقه عمر عبيد الحصان الشامسي، وكيل وزارة الخارجية، وعدد من كبار المسؤولين، على مأدبة إفطار.

وتقبل سموه التهاني بشهر رمضان المبارك من وفد الوزارة، الذين دعوا الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على سموه بموفور الصحة والعافية، وعلى دولة الإمارات والأمتين العربية والإسلامية باليُمن والخير والبركات.