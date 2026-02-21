حاكما عجمان والفجيرة يواصلان استقبال المهنئين بالشهر الفضيل

استقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، في قصر الزاهر، المهنئين بحلول شهر رمضان المبارك.

وتقبل سموهما التهاني بهذه المناسبة الفضيلة، من وفد دائرة البلدية والتخطيط، وأعيان ووجهاء القبائل، وعدد من المواطنين والمقيمين بالدولة، الذين أعربوا عن خالص التهاني والتبريكات بحلول الشهر المبارك، سائلين الباري جلَّ وعلا أن يعيده على سموهما بدوام الصحة العافية، وعلى قيادة وشعب دولة الإمارات، والأمتين العربية والإسلامية بالازدهار والرفاه، والسلام والطمأنينة.

كما استقبل صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، بحضور سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، معالي محمد أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، وجموع المهنئين بحلول شهر رمضان المبارك.

وتقبل سموه التهاني والتبريكات من الشيوخ وكبار المسؤولين ورؤساء ومديري الدوائر المحلية والاتحادية وأعيان البلاد والمواطنين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية والأجنبية.

وعبر المهنئون عن صادق مشاعرهم بهذه المناسبة، داعين الله عز وجل أن يعيدها على سموه بموفور الصحة والسعادة، وعلى شعب الإمارات بالتقدم والازدهار، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.