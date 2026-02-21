شيخة المنصوري: الأسرة المتماسكة تشكل الركيزة الأولى لمجتمع عادل

أعلنت شيخة سعيد المنصوري، المدير العام لمؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال بالإنابة، في تصريح بمناسبة اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية الذي يصادف الـ20 من شهر فبراير كل عام، أنه في إطار «عام الأسرة»، يأتي اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، ليؤكد أن الأسرة المتماسكة تشكل الركيزة الأولى لمجتمع عادل، وأن رعاية أفرادها وتمكينهم هي المدخل الحقيقي لتحقيق العدالة الاجتماعية المستدامة.

وأضافت: «رسخت دولة الإمارات العربية المتحدة، على مدى أكثر من خمسة عقود، نهجاً حضارياً جعل من العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص أساساً شاملاً لسياساتها الوطنية، وقدمت نموذجاً إنسانياً متقدماً في ترسيخ قيم التسامح والتلاحم المجتمعي وصون كرامة الإنسان».

وتابعت: «انطلاقاً من هذا التوجه الوطني، تقوم مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال بدور محوري في ترجمة مبادئ العدالة الاجتماعية إلى واقع ملموس، من خلال الارتقاء بجودة حياة النساء والأطفال، ولا سيما الفئات الأكثر حاجة للرعاية، وتوفير منظومة متكاملة من الحماية والرعاية والدعم النفسي والاجتماعي والقانوني، بما يضمن حقوقهم ويعزز شعورهم بالأمان والاستقرار، ويتقاطع عمل المؤسسة بشكل مباشر مع أهداف «عام الأسرة»، عبر التركيز على الوقاية وبناء الوعي الأسري، وتعزيز مفاهيم الوالدية الإيجابية، وتمكين الأسر من أداء دورها في الرعاية والتنشئة السليمة، بما يسهم في بناء بيئة أسرية آمنة وقادرة على مواجهة التحديات الاجتماعية المعاصرة».

واختتمت شيخة المنصوري: «نؤمن في مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال بأن العدالة الاجتماعية ليست مناسبة عابرة، بل مسؤولية مستمرة تتطلب تكامل الجهود بين الجهات الحكومية والمجتمع المدني والأفراد، وترسيخ ثقافة مجتمعية قائمة على الإنصاف والكرامة واحترام الحقوق، لضمان مجتمع متماسك ينعم فيه الجميع بفرص عادلة».