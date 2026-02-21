«إسلامية دبي» تطلق «ولفة عيال الفريج» لتعزيز التلاحم الأسري

أعلنت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي عن تنظيم فعالية «ولفة عيال الفريج – التاجر الصغير» في مركز المزهر الثقافي الإسلامي، وذلك خلال الفترة من 15 إلى 18 رمضان 1447هـ، ضمن مبادراتها الهادفة إلى تمكين النشء وتعزيز التلاحم الأسري وترسيخ القيم الإسلامية في بيئة تفاعلية ملهمة، انسجاماً مع مستهدفات عام الأسرة.

وتقام الفعالية في أيام 15 و16 و17 و18 رمضان بعد صلاة التراويح مباشرة، في أجواء رمضانية شيقة ومميزة مستوحاة من روح الفريج الإماراتي، تجمع بين التعلم والترفيه والتجربة العملية.

وتستهدف المبادرة الأطفال واليافعين من 8 إلى 18 عاماً، إلى جانب الأسر الإماراتية وطالبات المركز، حيث تتيح لهم المشاركة بأكشاكهم في مساحات مجانية لعرض مشاريعهم وأفكارهم المبتكرة، بما يسهم في تنمية روح المبادرة وتعزيز مفاهيم العمل الحر والانضباط والمسؤولية الاجتماعية في سن مبكرة.

كما توفر الفعالية منصة آمنة لدعم ريادة الأعمال لدى الأطفال، في إطار تربوي يرسخ قيماً إسلامية أصيلة مثل الأمانة والصدق والإتقان. إلى جانب ركن للعمل الخيري بالتعاون مع مؤسسة الجليلة، حيث يُخصص 10 % من عوائد المشاركين لدعم المبادرات الخيرية، بما يغرس في نفوس الأبناء ثقافة العطاء ويعزز ارتباطهم بقيم التكافل المجتمعي.

ومن جانبها، أكدت شيخة سلطان المري، مدير إدارة البرامج المعرفية الإسلامية بالدائرة، أن «ولفة عيال الفريج – التاجر الصغير» تمثل تجربة متكاملة تربط بين المعرفة والتطبيق، وتترجم رؤية الدائرة في تحويل المراكز الثقافية الإسلامية إلى منصات مجتمعية فاعلة تحتضن المواهب الناشئة وتمنحها مساحة آمنة للتجربة والتعبير والإبداع.

وأشارت إلى أن المبادرة تسهم في إعداد جيل واعٍ ومبادر، يعتز بهويته ويستثمر مهاراته بروح إيجابية ومسؤولة، في أجواء رمضانية تعزز القيم الأسرية وروح الانتماء.