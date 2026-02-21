«باص الخير» و«المير الرمضاني» و«فرحة العيد» أبرز مبادرات «طرق دبي»

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن إطلاق حزمة من الفعاليات والبرامج المجتمعية خلال شهر رمضان المبارك تحت شعار «مكاننا بين أهلنا»، بهدف تعزيز روح التكافل الاجتماعي والخير والعطاء في المجتمع، وإسعاد فئات مختلفة من أفراده، في مقدمتهم الأسر المتعففة والأيتام، إلى جانب العمال ومرتادي المترو، وسائقي الحافلات، وسائقي توصيل الطلبات، وسائقي مركبات الأجرة، ويأتي ذلك ضمن المبادرات الإنسانية التي سيتم إطلاقها طوال الشهر الفضيل.

وتنفذ الهيئة هذه المبادرات الرمضانية بالتعاون مع عدد من الشركاء من القطاعين الحكومي والخاص، من بينهم كيوليس إم إتش آي، وداماك العقارية، ونون، وجمعية بيت الخير، والمدارس الأهلية الخيرية، ودار الحي للخياطة الرجالية، وذلك في إطار تكامل الجهود وتعزيز روح التعاون المجتمعي.

كما أكدت الهيئة حرصها على إشراك موظفيها والمتطوعين في تنفيذ هذه المبادرات في مختلف مناطق الإمارة، في خطوة تعكس نهجها في تعزيز العمل التطوعي، وترسيخ ثقافة المسؤولية المجتمعية والعمل الإنساني، الذي بدوره يترجم قيم التراحم والتعاون التي يتميز بها المجتمع الإماراتي.

وتواصل الهيئة تنفيذ مبادرة «باص الخير» باعتبارها أهم المبادرات التي تنفذها، حيث تتضمن تجهيز وتوزيع 8000 آلاف وجبة خلال الشهر المبارك داخل مقر الهيئة الرئيسي، وفي الحديقة القرآنية، حيث سيقوم عدد من موظفي الهيئة ومتطوعين من المجتمع في إعداد الوجبات وتوزيعها على فئة العمال.

كما تنظم الهيئة مبادرة توزيع وجبات الإفطار في محطات المترو بالتعاون مع شركة «كيوليس إم إتش آي»، الشريك المشغل لمترو دبي وترام دبي، وشركة داماك العقارية، وشركة نون، حيث سيتم توزيع وجبات إفطار مرفقة برسائل توعوية موجهة لسائقي المركبات الثقيلة، والحافلات، ومركبات الأجرة، والعمال.

وبالتزامن مع يوم زايد للعمل الإنساني، تنظم الهيئة مبادرة «المير الرمضاني» التي تهدف لدعم الأسر المتعففة، عبر توزيع 500 بطاقة نول، حيث يتم تسليم جزء من البطاقات للأسر المتعففة عبر الوصول إلى منازلهم من خلال الهيئة، والجزء الآخر من خلال اللقاء بهم في إحدى الجمعيات التعاونية بالتنسيق مع جمعية بيت الخير، وذلك بهدف تحقيق الدعم المادي والمعنوي للأسر المتعففة.

واحتفالاً بالأجواء الرمضانية في إمارة دبي، تشارك الهيئة في دعم المبادرات الخاصة بموسم «الوُلفة» من خلال عرض شعار «رمضان في دبي» على لوحات الأنظمة المرورية الذكية، بالإضافة إلى تنظيم مسيرة عبرات مزينة، بما يعزز المظاهر الاحتفالية وينشر أجواء الفرح في مختلف أرجاء الإمارة.

وتطلق الهيئة عبر منصاتها في مواقع التواصل الاجتماعي حملة «شكراً أبطال الهيئة» لإتاحة الفرصة للجمهور بكتابة عبارات الشكر والثناء لموظفي الصف الأمامي وخدمة المتعاملين، إلى جانب سائقي الحافلات وتوصيل الطلبات، والموظفين العاملين في المترو، والنقل البحري، حيث سيتم اختيار العبارات الأكثر تأثيراً لتكريم أصحابها بجوائز تشمل بطاقات نول وقسائم شرائية.

واستكمالاً لمسيرتها المجتمعية، تنفذ الهيئة مبادرة «فرحة العيد» بالتعاون مع دار الحي للخياطة الرجالية والمدارس الأهلية الخيرية، لتوفير مستلزمات عيد الفطر ومبالغ العيدية للطلبة، بما يسهم في إدخال السرور إلى قلوبهم ومشاركتهم فرحة الاستعداد للعيد.