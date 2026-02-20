«سلامة الطفل» تدرب 1000 موظف لمدارس الإمارات الوطنية

نفذت مؤسسة سلامة الطفل في الشارقة خلال شهر فبراير برنامجها التدريبي السنوي «منهجية حماية الطفل»، والذي شمل بناء القدرات وتمكين 1000 موظف وموظفة من الكوادر العاملة في ستة فروع لمدارس الإمارات الوطنية في كل من أبوظبي، والعين، ودبي، والشارقة، ورأس الخيمة، وذلك في إطار جهودها لتعزيز الممارسات المهنية المرتبطة بحماية الأطفال داخل البيئة المدرسية. وقد تم إعداد البرنامج وتقديمه من قبل خبير نفسي متخصص في حماية الطفل، واعتمد على منهجية تدريبية تتضمن تقييماً قبلياً وبعدياً لقياس أثر التدريب على مستوى المعرفة والسلوك المهني لدى المشاركين.

وشملت التدريبات الكوادر المساندة والعاملة في مختلف مرافق المدرسة، حيث تم تدريب نحو 240 من عمال النظافة والخدمات، وقرابة 175 من أفراد الأمن، وأكثر من 70 من العاملين في خدمات الطعام، ونحو 20 من الكوادر التمريضية، إضافة إلى أكثر من 520 من سائقي ومشرفي الحافلات المدرسية. وتوزّع المشاركون على الفروع الستة بواقع 470 مشاركاً في فروع أبوظبي والعين، ونحو 90 في فرع دبي، وأكثر من 160 في فرع الشارقة، ونحو 110 في فرع رأس الخيمة.

وجرى تنفيذ جميع الجلسات التدريبية افتراضياً، بما أتاح إشراك الكوادر العاملة في الفروع الستة في الوقت نفسه، وضمان توحيد الرسائل التدريبية والإجراءات المعتمدة، وتعزيز الاتساق في فهم الأدوار ومسارات الاستجابة المرتبطة بحماية الطفل داخل المدارس.

وركّز برنامج «منهجية حماية الطفل» على توضيح الدور العملي لمختلف الفئات العاملة في البيئة المدرسية ومن يتعامل بشكل مباشر مع الأطفال، انطلاقاً من نهج يقوم على أن حماية الطفل مسؤولية مشتركة تتطلب جاهزية جميع العاملين، كل ضمن نطاق مهامه.