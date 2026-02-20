«الشؤون الإسلامية» تطلق حملتها الإعلامية «زكاتك أمانة تُسعد أسرتهم»

أعلنت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، عن إطلاق حملتها الإعلامية للزكاة لهذا العام تحت عنوان «زكاتك أمانة تُسعد أسرتهم»، والتي ستنفذ على 4 مراحل رئيسة تمتد على مدار 12 شهراً تبدأ من فبراير الجاري.

ويأتي ذلك في إطار جهود الهيئة ومبادراتها في تسهيل أداء فريضة الزكاة وتعزيز أثرها المجتمعي، وامتداداً لرؤيتها في خدمة المزكين والمستحقين.

وقال معالي الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة: إن إطلاق الحملة يأتي تزامناً مع «عام الأسرة»، وتأكيداً على مكانة الأسرة في بناء المجتمع واستقراره وترسيخ منظومة القيم المجتمعية التي تقوم على التكافل والتراحم، مشيراً إلى أن الزكاة تمثل أمانة شرعية ومسؤولية وطنية، وأثرها المباشر ينعكس على استقرار آلاف الأسر المستحقة داخل الدولة.

وأوضح أن شعار الحملة لهذا العام «زكاتك أمانة تُسعد أسرتهم» يجسد البعد الأسري للزكاة، ويؤكد أن ما يقدمه المزكي من زكاة يسهم في إسعاد أسرة متعففة، ودعم استقرارها المعيشي، وتمكينها من مواصلة دورها في المجتمع، بما يعزز التلاحم الوطني ويصون كرامة الإنسان.

وأشار إلى أن المرحلة الأولى ستكون خلال شهر رمضان وتركز على تعزيز الوعي بأهمية الزكاة وأثرها في استقرار الأسرة وتنمية المجتمع، مع إبراز خدمات الهيئة التي تسهل أداء الفريضة بكل يسر وأمان، بينما ستكون المرحلة الثانية حملة «زكاة الأنعام»، تليها المرحلة الثالثة «زكاة التمور»، فيما خُصصت المرحلة الرابعة لـ«زكاة الشركات»، بهدف توعية المزكين بأحكام الزكاة وآليات احتسابها وإخراجها.

وأكد معالي رئيس الهيئة أن من مستهدفات الحملة رفع نسبة الوعي المجتمعي بالزكاة إلى 80%، وزيادة إيرادات الزكاة بنسبة 10% مقارنة بالعام السابق، بعائد متوقع يبلغ 350 مليون درهم، بما يسهم في تحسين المستوى المعيشي لأكثر من 12 ألف أسرة مستحقة داخل الدولة، تعزيزاً لاستقرارها الأسري وتحقيقاً لمقاصد الزكاة في حفظ الكرامة وصيانة المجتمع.