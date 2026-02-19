الإفراج عن 4700 من نزلاء المنشآت الإصلاحية والعقابية بالدولة

أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، وصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، بالإفراج عن 4700 نزيل من نزلاء المنشآت الإصلاحية والعقابية، ممن صدرت بحقهم أحكام في قضايا مختلفة، وذلك بمناسبة شهر رمضان المبارك.

وتفصيلاً أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بالإفراج عن 1440 نزيلاً من نزلاء المنشآت الإصلاحية والعقابية، ممّن صدرت بحقهم أحكام في قضايا مختلفة، وتكفّل سموه بتسديد الالتزامات المالية التي ترتبت عليهم تنفيذاً لتلك الأحكام.

وتأتي مبادرة صاحب السمو رئيس الدولة بشأن الإفراج عن النزلاء في إطار حرص سموه على إعطائهم فرصة لبدء حياة جديدة، والتخفيف من معاناة أسرهم.

كما أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بالإفراج عن 1856 نزيلاً من نزلاء المنشآت العقابية والإصلاحية في دبي ومن مختلف الجنسيات.

وأوضح المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي، أن أمر الإفراج يأتي في إطار حرص صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على إعطاء الفرصة للمشمولين بالعفو في هذه المناسبة العطرة لمراجعة أنفسهم والعدول عما اقترفوا من أخطاء وضعتهم تحت طائلة القانون، ودفعتهم إلى الانحراف عن الطريق القويم، حتى يعودوا إلى أسرهم ومجتمعهم أفراداً صالحين ونافعين لأنفسهم ولذويهم ومحيطهم الاجتماعي في إطار من الاحترام الكامل للقانون والالتزام بأحكامه.

وأمر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي بالإفراج عن 738 نزيلاً، من الذين يقضون مدة محكوميتهم بإدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية بالشارقة، وانطبقت عليهم شروط العفو.

كما أمر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي بالإفراج عن 134 نزيلاً بالمنشآت الإصلاحية والعقابية في القيادة العامة لشرطة عجمان، وذلك لما أثبتوه من حسن السيرة والسلوك خلال تنفيذهم مدة العقوبة؛ إذ انطبقت عليهم شروط العفو وثبتت أهليتهم للتمتع به وإعفائهم من مدة المحكومية المتبقية عليهم. ‏وجاء أمر الإفراج حرصاً من صاحب السمو حاكم عجمان على إدخال البهجة والأمل إلى نفوس النزلاء بصفة خاصة، وعائلاتهم وأقربائهم وأصدقائهم بصفة عامة لتكتمل فرحة الإفراج لديهم ولم الشمل مع عائلاتهم وذويهم. وأعرب سموه عن تمنياته للمفرج عنهم بعودة صالحة وقويمة للمجتمع والحياة العامة أفراداً صالحين يسهمون في تعزيز أمنه واستقراره في رحاب شهر الخير والرحمة والتسامح.

من جهته رفع اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي، قائد عام شرطة عجمان، بهذه المناسبة، أسمى آيات الشكر والتقدير إلى صاحب السمو حاكم عجمان على أمر سموه بالعفو عن المحكومين.

وأمر صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي بالإفراج عن 125 سجيناً من نزلاء المؤسسة العقابية والإصلاحية في الإمارة من مختلف الجنسيات ممن ثبتت أهليتهم وحسن سيرتهم وسلوكهم.

وتأتي هذه المكرمة حرصاً من سموه على منح المفرج عنهم فرصة لبدء حياة جديدة، وبهدف إدخال الفرحة والسرور على أسرهم. وتقدم اللواء محمد بن غانم الكعبي، القائد العام لشرطة الفجيرة، بأسمى آيات الشكر والتقدير إلى صاحب السمو حاكم الفجيرة على هذه المكرمة الاجتماعية والإنسانية.

كما أمر صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي بالإفراج عن 407 نزلاء من الذين يقضون محكومياتهم بالمؤسسة الإصلاحية والعقابية في رأس الخيمة، وصدرت بحقهم أحكام من محاكم الإمارة.

وفي مكرمة سامية بمناسبة الشهر الفضيل، تكفّل صاحب السمو حاكم رأس الخيمة بسداد جميع الالتزامات المالية المترتبة على المفرج عنهم جراء الأحكام الصادرة بحقهم.

ويأتي هذا الأمر حرصاً من سموه على منح السجناء المفرج عنهم فرصة أخرى لبدء حياة جديدة وطبيعية، والتخفيف من معاناة أسرهم ولم شملهم بذويهم في هذه الأيام الفضيلة.

ووجّه سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، رئيس مجلس القضاء، باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أمر الإفراج عن المشمولين بالعفو، وذلك بالتنسيق مع القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة. وقال المستشار حسن محيمد، النائب العام لإمارة رأس الخيمة، إن مكرمة صاحب السمو حاكم رأس الخيمة بالعفو عن بعض المحكوم عليهم تأتي في إطار حرص سموه على منح المشمولين بالعفو الفرصة لمعاودة الاندماج في المجتمع، وإدخال السرور إلى قلوب أسرهم في هذا الشهر الفضيل.