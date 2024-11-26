جائزة لطيفة بنت محمد لإبداعات الطفولة تحتفل باختتام الموسم 26

تحت رعاية حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم رئيسة جائزة الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم لإبداعات الطفولة والمنبثقة من جمعية النهضة النسائية بدبي، احتفلت الجائزة باختتام الموسم 26 وعيد الاتحاد الـ53، حيث افتتحت الاحتفالية بآيات من الذكر الحكيم والسلام الوطني للإمارات.

وبعد ذلك رحبت سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم رئيسة الجائزة بالحضور من خلال كلمة ترحيبية ألقتها نيابة عنها أمينة الدبوس السويدي المدير التنفيذي للجائزة قالت فيها: نلتقي اليوم ونحن على مقربة من أفراح الحصاد الأخضر اتحاد الشموخ والعزة والكرامة.. 53 عاماً في خدمة الوطن والمواطن والسلام والعطاء الإنساني الخالص ذكرى أعياد اتحادنا الوفي.. 53 عاماً للتلاحم الوطني الخالص.

وأضافت: نحن في غمرة احتفالنا لعيد الاتحاد عيد الفرح والإنجاز.. لابد لنا أن نترحم على روح المؤسسين المغفور لهما الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراهما، معززين وداعمين نداء الوفاء عبر حملة زايد وراشد.

واختتمت أمينة الدبوس السويدي المدير التنفيذي للجائزة قائلة: «والشكر لحرم سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم راعية الجائزة لرعايتها واهتمامها بالجائزة، والشكر موصول للشيخة أمينة بنت حميد الطاير رئيسة جمعية النهضة النسائية بدبي ـ رئيس مجلس الإدارة ـ لمساندتها واحتضانها لبرامج الجائزة، والشكر لإدارة جائزة لطيفة بنت محمد لإبداعات الطفولة، العيون الساهرة والآمنة لبرامج الجائزة - والشكر للرعاة، وللجان التحكيم، ومجلس المنسقين والمتطوعين ومجلس الأمهات والمؤسسات الحكومية والخاصة الداعمة لفعاليات الجائزة - والشكر لكل من أسهم وساند في الارتقاء بإبداعات الطفولة خلال مسيرة 36 عاماً.

وبعد ذلك وفي أجواء احتفالية خالصة وفي لمسة وفاء لأهل الوفاء.. قامت أمينة الدبوس السويدي وبمعيتها أسرة الجائزة بتكريم السواعد الخضراء رعاة الجائزة وهم«كهرباء دبي»، وصل للعقارات، كما ضمت منظومة التكريم المؤسسات الراعية للطفولة وتكريم لجان التحكيم وبعد ذلك ووسط تصفيق مدوٍ تم تكريم فرسان وفارسات الإبداع والتميز والتفوق وهم الفائزون محلياً في اختتام الموسم 26، والفائزون من دول مجلس التعاون الخليجي وكان مسك الختام قطع وتوزيع كيكة الاحتفالية وعليها شعار الجائزة مصحوبة بإنشاد حلم الطفولة.