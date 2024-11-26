الحفل الرسمي لعيد الاتحاد الـ53 في أحضان الطبيعة بالعين

أكد عيسى السبوسي مدير الشؤون الاستراتيجية والإبداعية في لجنة تنظيم الاحتفال الرسمي لعيد الاتحاد الـ53 أن الحفل الرسمي لعيد الاتحاد الـ53 سيُقام في أحضان الطبيعة الخلابة لمدينة العين، التي تُعرف باسم «مدينة الواحات» بفضل بساتين النخيل والينابيع الطبيعية والأفلاج التي تشتهر بها، مشيراً إلى أنه تم اختيار مدينة العين لكونها رمزًا ذا أهمية كبيرة لاتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة، لما لها من ارتباط وثيق بالمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» ورؤيته للوحدة والازدهار.

وقال إن احتفالات عيد الاتحاد هذا العام تركز على الربط بين فطنة أجدادنا والطبيعة من حولهم وعلاقتها بقوة الاتحاد.

وأوضح أن عيد الاتحاد الـ 53 يُبرز أهمية الاستدامة وروح الوحدة بوصفهما ركيزتين أساسيتين للتقدم تعزيزًا لهذا الإرث الذي يجمع كل من يعيش على أرض الإمارات في لحظة فخر يتشارك فيها الجميع رؤاهم وتطلعاتهم للمستقبل.

رمز التاريخ

وأضاف في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات «وام»، أن مدينة العين تُعد رمزًا للتاريخ العريق والحضارة الأصيلة لدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تشتهر بواحاتها الخصبة وأنظمة الري التقليدية المعروفة بالأفلاج، كما تحمل العين إرثًا تاريخيًا يمتد لأكثر من 4 آلاف عام مما وضعها ضمن قائمة المواقع التراثية العالمية لليونسكو.

وتابع أن الحفل الرسمي لعيد الاتحاد الـ53 يستمد إلهامه من التنوع البيولوجي الغني الذي تتميز به دولة الإمارات العربية المتحدة، بدءًا من صحاريها الشاسعة إلى وديانها الخصبة، وموائلها الساحلية، ومناطقها الجبلية. لتضفي تناغمًا فريدًا يعكس جمال الطبيعة وروحها. وقد صُمم الحفل الرسمي لعيد الاتحاد لتعزيز الفخر بإرثنا الطبيعي وتشجيع المسؤولية البيئية مما يؤكد ارتباط ازدهار دولة الإمارات بالتناغم مع بيئتها.

الرؤية والقيم

وحول إبراز عيد الاتحاد الـ 53 الرؤية والقيم الشاملة لدولة الإمارات.. قال عيسى السبوسي إن عيد الاتحاد الـ 53 يتماشى مع الرؤية والقيم الوطنية لدولة الإمارات من خلال الاحتفاء بماضي الدولة وحاضرها ومستقبلها من خلال السرديات الرئيسية التي تتناول مواضيع الوحدة والابتكار والاستدامة من خلال الاحتفاء «بالوحدة والتراث والاستدامة والمسؤولية البيئية واستلهام الماضي واستشراف المستقبل».

وحول أدلة الاحتفالات بعيد الاتحاد الـ 53.. قال عيسى السبوسي إن فعاليات عيد الاتحاد هذا العام تأتي مصحوبة بأدلة احتفالات تركز على طرق الاحتفالات المستدامة، سواء في المنازل، أو المدارس، أو أماكن العمل. وهناك دائمًا فرصة للمساهمة بوعي وإحداث تأثير إيجابي على البيئة والمجتمع.

وحول الموضوعات والعناصر التي تشكل الهوية البصرية لاحتفالات عيد الاتحاد.. قال عيسى السبوسي إن الهوية البصرية لاحتفالات عيد الاتحاد لهذا العام تستند إلى ما تم تأسيسه العام الماضي وهو مواصلة التركيز على موضوعات الاستدامة مع إدخال عناصر جديدة لتعزيز الروح الاحتفالية وترتكز الهوية البصرية على ثلاثة محاور رئيسية، هي الاستدامة والابتكار والتراث الثقافي.

«فرجان دبي»

وفي إطار احتفالات دولة الإمارات بعيد الاتحاد الـ53، تنظم «فرجان دبي»، المؤسسة الاجتماعية التطوعية، مجموعة مميزة من الفعاليات والأنشطة الجديدة التي تهدف إلى تعزيز روح الوطنية والتلاحم المجتمعي بين سكان الأحياء السكنية في دبي.

وتتميز احتفالات هذا العام بإضافة أنشطة نوعية تسلط الضوء على الابتكار والتراث، وتستهدف تعزيز الوعي بثقافة الاستدامة والمحافظة على البيئة، حيث ستقام الأنشطة في الفترة الممتدة من 27 نوفمبر الجاري وحتى 4 ديسمبر المقبل في أحياء دبي، في «جميرا» و«الخوانيج»، لتوفر فرصة فريدة للتفاعل الاجتماعي في أجواء مليئة بالبهجة والفخر الوطني.

وقالت علياء الشملان، مدير «فرجان دبي»: «نحتفي بعيد الاتحاد الـ53 بمبادرات جديدة تسلط الضوء على أهمية التراث الإماراتي، مع التركيز على تعزيز القيم المجتمعية التي تربط الماضي بالحاضر، وتدفع باتجاه مستقبل مستدام ومشرق لدولتنا الغالية».

وأكدت الشملان أن «فرجان دبي» تسعى هذا العام إلى أن تكون احتفالات عيد الاتحاد منصة تجمع الأجيال المختلفة في بيئة تعكس القيم الإماراتية الأصيلة، وتبرز إنجازات الدولة من خلال أنشطة ترفيهية وتثقيفية مبتكرة.

تعزيز الهوية

وتسهم هذه الفعاليات في تعزيز الهوية الوطنية من خلال تسليط الضوء على الثقافة والتراث الإماراتي بأسلوب معاصر يتناسب مع جميع الفئات العمرية، كما توفر منصة مثالية لدعم المواهب الإماراتية وإبراز إنجازاتها، سواءً من خلال الحرف اليدوية، أو العروض الثقافية، أو المشاريع التجارية، مما يعزز روح الانتماء والفخر الوطني بين الأجيال.

علاوة على ذلك، تتيح هذه المبادرات فرصة لتقوية الروابط الاجتماعية داخل الأحياء السكنية، حيث يجتمع أهالي الفرجان في بيئة تحتفي بالتنوع الثقافي والإنجازات المشتركة، ويأتي هذا الانسجام ليؤكد رؤية القيادة الرشيدة في بناء مجتمع مترابط ومتماسك، يتمتع بجودة حياة عالية ويؤمن بقدرات أبنائه.

أبرز الفعاليات

وفي الفترة من 27 إلى 29 نوفمبر، تستضيف منطقة جميرا فعالية «الدانة»، التي تهدف إلى إحياء التراث البحري الإماراتي من خلال عروض ثقافية حية تجذب جميع أفراد المجتمع.

وتركز الفعالية على تقديم ورش عمل ذات طابع بحري، مخصصة للأطفال والبالغين، تُبرز فيها الحرف اليدوية التقليدية بأساليب مبتكرة تمزج بين الأصالة والحداثة، كما تتميز الفعالية بمشاركة مطاعم محلية إماراتية، لتقديم تجربة غنية بالنكهات التي تعكس الثقافة الإماراتية. ويتم تنظيم هذه الفعالية بالتعاون مع صندوق الفرجان وعدد من الشركاء وهم هيئة الطرق والمواصلات وهيئة كهرباء ومياه دبي، كشركاء رئيسيين، وموانئ دبي العالمية، وبنك الإمارات دبي الوطني، وشركة «دو».

الخوانيج

وتنطلق فعالية «الوارفة» في منطقة الخوانيج خلال الفترة من 1 إلى 4 ديسمبر المقبل، بطابع بري يعكس أجواء الطبيعة الإماراتية وسحرها، حيث ستجمع المواطنين من مختلف الأعمار للاحتفال بعيد الاتحاد الـ53، وتتميز الفعالية بتركيزها على دعم أصحاب المشاريع الإماراتية، مما يعكس التزام «فرجان دبي» بتعزيز ريادة الأعمال المحلية في أجواء مفعمة بالوطنية والتلاحم المجتمعي.

وتشمل الأنشطة مجموعة من المسابقات والعروض الثقافية التي تسلط الضوء على التراث الإماراتي، إلى جانب ورش عمل تفاعلية تهدف إلى تقديم تجارب تعليمية ممتعة لجميع الحضور، كما سيتم تقديم مأكولات إماراتية مميزة من خلال مطاعم محلية دعماً للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الإماراتية، إضافة إلى عدد من العرض الموسيقية الحيّة والتي ستضفي نوعاً من الحماس للحضور والزوار بشكل عام.

ونظم فريق عطاء حمدان التطوعي، بالتعاون مع قرية سند، مساء أمس الأول، مبادرة تحت عنوان فرحة وطن مع أصحاب الهمم، تزامنًا مع احتفالات عيد الاتحاد الـ 53، وذلك تحت رعاية وحضور الشيخة جواهر بنت خليفة آل خليفة، العضو الفخري في الفريق.

وأكدت الشيخة جواهر بنت خليفة آل خليفة، في كلمتها خلال الحفل، أن أصحاب الهمم يشكلون جزءًا لا يتجزأ من نسيج المجتمع الإماراتي، مشيدة بإرادتهم القوية وإصرارهم على تحويل التحديات إلى فرص للنجاح.

من جانبه، قال أحمد محمد بن عجلان، رئيس مجلس إدارة فريق عطاء حمدان التطوعي، إن مبادرة «فرحة وطن مع أصحاب الهمم» التي تأتي تزامنًا مع احتفالات الدولة بعيد الاتحاد الـ53 تهدف إلى تعزيز الشراكة المجتمعية بين الفريق وقرية سند في دعم أصحاب الهمم.

وتتواصل الاحتفالات في الدولة بعيد الاتحاد الـ 53، حيث أطلقت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، برنامج فعاليات مُبادرة فرحة وطن، وذلك ضمن احتفالات دولة الإمارات بعيد الاتحاد الـ53.

وقال العقيد حمد عبد الله العوضي، مدير إدارة الإعلام والعلاقات العامة بشرطة رأس الخيمة، إن الهدف من إطلاق المُبادرة هو إسعاد مجتمع الإمارة من المواطنين والمقيمين والزوّار في أجواء يحفها الأمن والأمان، تزامناً مع احتفالات الدولة بعيد الاتحاد الـ53، تعبيراً عن الفخر والولاء والانتماء للوطن وتجديد العهد بالمواطنة الإيجابية.