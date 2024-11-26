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الإمارات

منصور بن زايد يحضر أفراح النعيمي والسويدي

  • خالد بن محمد وعمار النعيمي يشاركان في الأفراح
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وام

أبوظبي
خالد بن محمد خلال حضوره حفل الاستقبال
وام
خالد بن محمد خلال حضوره حفل الاستقبال
منصور بن زايد وعمار النعيمي خلال الحفل بحضور راشد النعيمي وعلي راشد والعريس
وام
منصور بن زايد وعمار النعيمي خلال الحفل بحضور راشد النعيمي وعلي راشد والعريس
خالد بن محمد خلال الحفل
وام
خالد بن محمد خلال الحفل
منصور بن زايد وعمار النعيمي خلال الحفل بحضور راشد النعيمي وعلي راشد والعريس
وام
منصور بن زايد وعمار النعيمي خلال الحفل بحضور راشد النعيمي وعلي راشد والعريس

حضر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي لإمارة عجمان، أمس، حفل الاستقبال الذي أقامه معالي الدكتور علي راشد عبدالله النعيمي، بقصر الإمارات في أبوظبي، بمناسبة زفاف نجله راشد إلى كريمة عبدالله خليفة سيفان السويدي.
وهنأ سموهم العريس وذويه، متمنين له حياة أسرية سعيدة.

حضر حفل الاستقبال الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية بعجمان، والشيخ راشد بن عمار النعيمي، نائب رئيس نادي عجمان، وعدد من كبار المسؤولين.