سلطان بن أحمد يفتتح مسجد النصر بمدينة الذيد

افتتح سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، أمس ، مسجد النصر الذي بُني على مساحة إجمالية تزيد على 7800 متر مربع، وبتصميم معماري معاصر يمزج بين الرمزية الإسلامية والابتكار الهندسي، والواقع في منطقة جبل عمر بمدينة الذيد.

واستمع سموه إلى شرح عن مسجد النصر الذي تتصدر واجهته قبة كروية زجاجية ضخمة يبلغ قطرها 20 متراً وارتفاعها 16 متراً، بتصميم هندسي شبكي من وحدات سداسية متدرجة الألوان تعكس الضوء بصورة ديناميكية، إضافة إلى المئذنة التي يبلغ طولها 38 متراً، وصُممت بشكل نحتي حديث وخطوط انسيابية رشيقة، تعزز الإحساس بالارتفاع وتنسجم مع القبة في هوية بصرية متكاملة.

واطلع سمو نائب حاكم الشارقة على ما يضمه المسجد من مصلى رئيس يسع 470 مصلياً، وساحة خارجية تسع 140 مصلياً، ومصلى خارجي يسع 570 مصلياً، ليصل إجمالي سعة الرجال إلى 1180 مصلياً. كما يحتوي المسجد على مصلى للنساء يسع 145 مصلية، لتبلغ السعة الإجمالية للمسجد 1325 مصلياً ومصلية.

وتجول سموه في مرافق المسجد مشاهداً ما يضمه من مرافق خدمية متكاملة كالميضأة ودورات مياه للرجال والنساء، ومغسلة موتى للرجال والنساء، وسقيا ماء، ومسكن للإمام، ومكتبة عامة للقراءة، إلى جانب مواقف للسيارات، توفر بيئة مريحة وآمنة لمرتادي المسجد من أهالي مدينة الذيد وزوارها.