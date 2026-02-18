إطلاق كتاب «القيادة الحقيقية» المستلهم من إرث الشيخ زايد

بحضور معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، ضيف شرف الحفل، أطلق رجل الأعمال الإماراتي صالح عبدالله لوتاه، رئيس مجلس إدارة لوتاه القابضة، كتابه الجديد «القيادة الحقيقية: دروس لا تُقدّر بثمن من حكمة القائد بالفطرة، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه»، الذي يسلّط الضوء على النموذج القيادي الاستثنائي للمغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، مؤسس الدولة وباني نهضتها الحديثة.

يستعرض الكتاب المبادئ القيادية الراسخة التي جسّدها الشيخ زايد، والتي قامت على النزاهة، والمسؤولية، والرؤية بعيدة المدى، والإيمان العميق بأهمية الإنسان باعتباره حجر الأساس في بناء الأمم. كما يوضح كيف أسهمت هذه القيم في تحويل دولة الإمارات من مجموعة من الإمارات الساحلية ذات الموارد المحدودة إلى واحدة من أكثر الدول ديناميكية وتأثيراً على المستويين الإقليمي والعالمي.

ويركز الكتاب على الإنجاز التاريخي المتمثل في توحيد الإمارات السبع تحت راية اتحاد واحد عام 1971، كما يسلّط الضوء على النهج القيادي الذي اتسم بالحوار والانفتاح والقدرة على استشراف المستقبل، وهو النهج الذي مكّن دولة الإمارات من مواجهة التحديات الإقليمية والعالمية وتحويلها إلى فرص للنمو والتقدم. ويقدّم المؤلف تحليلاً معمّقاً لكيفية توافق هذا النموذج القيادي مع أبرز مفاهيم القيادة الحديثة، بما في ذلك القيادة القائمة على القيم، والقيادة التحويلية، والحوكمة الرشيدة.

وتعكس الإنجازات التي حققتها دولة الإمارات خلال العقود الماضية نجاح هذه الرؤية القيادية، حيث أصبحت الدولة اليوم مركزاً عالمياً رئيساً للتجارة والاستثمار والابتكار واستقطاب المواهب. ففي عام 2025، بلغت قيمة التجارة الخارجية غير النفطية للدولة 3.8 تريليونات درهم، ما يعكس قوة اقتصادها الوطني وقدرته على تحقيق نمو مستدام في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية.

رؤية قيادية

وفي هذا السياق، يوضح صالح لوتاه في كتابه أن نجاح دولة الإمارات لم يكن نتيجة الموارد وحدها، بل جاء ثمرة رؤية قيادية واضحة ركزت على بناء الإنسان، وترسيخ قيم الوحدة، وتعزيز الثقة بين القيادة والمجتمع. ويؤكد أن أسلوب الشيخ زايد القيادي شكّل نموذجاً عالمياً فريداً يجمع بين الأصالة والحكمة والقدرة على التكيف مع متطلبات العصر. كما يتناول الكتاب دور القيادة الإماراتية في تعزيز مكانة الدولة وجهة عالمية مفضلة للعيش والعمل والاستثمار، مستندة إلى منظومة متكاملة من الاستقرار، والانفتاح الاقتصادي، والبنية التحتية المتقدمة، والسياسات الداعمة للابتكار والتنمية المستدامة.

ويتوفر الكتاب حالياً باللغتين العربية والإنجليزية عبر منصة أمازون.