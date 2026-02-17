ولي عهد عجمان يعزي في وفاة عبدالعزيز ماجد

قدّم سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي للإمارة، واجب العزاء في وفاة المغفور له عبدالعزيز محمد ماجد، وذلك خلال زيارة سموه أمس مجلس العزاء في منطقة الخوانيج بدبي.

وأعرب سموه عن خالص العزاء وصادق المواساة لأسرة الفقيد، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان. كما قدّم واجب العزاء الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة السياحة والثقافة والإعلام، والشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط، والشيخ حميد بن عمار بن حميد النعيمي، عضو المجلس التنفيذي، والشيخ راشد بن عمار بن حميد النعيمي، رئيس دائرة عجمان الرقمية، والشيخ عبدالله بن ماجد النعيمي، مدير عام مكتب شؤون المواطنين.