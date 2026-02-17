حاكم الشارقة: خورفكان ستتحول إلى مدينة محاطة بغابات من الأشجار

كشف صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الخط المباشر»، عن خطة عمل جارية لتحويل مدينة خورفكان إلى مدينة محاطة بغابات من الأشجار.

وزوّد سموه أبناءه محبي زراعة الزهور بمعلومات قيّمة حول كيفية زراعتها، بداية من اختيار التربة المناسبة وكيفية الحصول عليها، وكمية الضوء اللازمة وطريقة تنظيمها، وأشار سموه إلى أن موعد تقليم الأشجار قبل شهر مارس. وقال سموه: الحديث عن الزراعة والزهور يثير شجوننا، فشجرة الورد حساسة جداً، وأفضل مكان للحصول على تربة مناسبة هو أقدام الجبال تحت السفوح؛ حيث يوجد الطين الخالص الآتي من الجبل بدون رمل، ونحن عندما نزرع الزهور نضع لها مظلات مصنوعة من القماش تتخللها فتحات لمرور الشمس، لتحصل الزهور على نصف تظليل وليس تظليلاً كاملاً، وبهذه الوسيلة نتمكن من تمرير الضوء على الزهور دون تسليط أشعة الشمس عليها.

وتحدث سموه عن شجرة القصد، قائلاً: شجرة القصد كبيرة شوكية كثيفة ومعمرة، تتميز بفروعها المتداخلة وأوراقها الصغيرة، ويصل ارتفاعها إلى مترين، وتعيش في الصحاري والمناطق الجافة وتتحمل ظروف المناخ القاسية، وثمارها صغيرة كروية لبيّة تتحول من اللون الأخضر إلى الأحمر عند النضج وتؤكل، ويطلق عليها في بعض الدول «العَوسَج»، وكانت موجودة في منطقة المدام، حيث يوجد سيح يسمى «سيح القصد»، ونحن لدينا ذكريات جميلة في الطفولة مع هذه الشجرة، حيث كنا نجمع ثمارها الحمراء لذيذة الطعم ونأكلها؛ وكنا نتنافس مع الغربان لأنها أيضاً كانت تقطف هذه الثمار اللذيذة، ولقد أخبرتهم بمكان أنا أعلم أنه يضم أشجار القصد وقلت لهم أن يبحثوا فيه، وعندما ذهبوا وجدوا الأشجار ميتة، فطلبت منهم أن يحضروا لي من الرمل الموجود هناك، وزرعته ولكنه لم ينبت شيئاً، وبعد ذلك كنت في طريقي إلى البديع، وقبل الدخول إلى الشارع الرئيسي رأيت بالصدفة شجرة من بعيد وعرفتها؛ وطلبت منهم التوقف فوراً، وبالفعل وجدنا أنها شجرة القصد، وبحمد الله أخذت منها أقلاماً لزراعتها، ولكنهم قالوا لي إنها يابسة ولن تصلح؛ ولكن بفضل الله استخدمنا هرموناً يسهم في النمو ونجحت الزراعة، وأصبحت لدينا في المشتل جميلة وبفروع لينة ومتمايلة ومثمرة، والحمد لله، مشتل قصر البديع عامر بملايين الأشجار المختارة، لدرجة أن كل البلديات تأخذ منه الشتلات؛ وذلك لأن مشاتل البلديات أصبحت لا تكفي.

واختتم صاحب السمو حاكم الشارقة، حديثه قائلاً: نحن الآن نعمل على زراعة جبال خورفكان، حيث تقوم شركات مختصة بعمل حفر في الأرض عند مجاري الوديان الهابطة من الجبال، بحيث تُصَب هذه المياه في الحفر التي حفرتها الشركة والتي سنزرعها بالأشجار لترتوي بها، وذلك بدلاً من أن تهبط المياه في الوديان الكبيرة وتصب في البحر.