إطلاق الموقع الإلكتروني الرسمي لحاكم رأس الخيمة

أطلق المكتب الإعلامي لحكومة رأس الخيمة الموقع الإلكتروني الرسمي لصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، www.saudbinsaqr.ae، ليكون منصة رقمية شاملة توفر سرداً دقيقاً ومفصلاً لمسيرة سموه، وسيرته، ورؤيته الطموحة لتعزيز مكانة إمارة رأس الخيمة.

ويوفر الموقع للجمهور محتوى موسعاً يوثق حياة ونشأة صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، وجهوده الإنسانية، والخيرية، والدور الذي لعبته رؤيته القيادية في إحداث نقلة نوعية في مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها إمارة رأس الخيمة، كما يضم الموقع قسماً خاصاً بالإمارة، يستعرض معلومات تاريخية وحديثة مدعومة بالصور، إلى جانب مركز إعلامي متكامل يضم أخباراً، ومقاطع فيديو توثق أحدث نشاطات سموه.

وقالت هبة فطاني، مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة رأس الخيمة: «يسعدنا أن نطلق الموقع الإلكتروني الذي يجسد بوضوح القيم والمبادئ التي تحدد قيادة صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، وفي مقدمتها النزاهة، والإنسانية، والرؤية، والتميز، والالتزام الراسخ بتحقيق الازدهار والرفاهية على المدى الطويل لسكان رأس الخيمة».