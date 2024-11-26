إطلاق برنامج تدريب للملكية الفكرية

أطلق مركز ضاحي خلفان للملكية الفكرية، المركز التدريبي لجمعية الإمارات للملكية الفكرية، برنامج تدريب المدربين في مجال الملكية الفكرية على مستوى الدولة.

وأكد اللواء الدكتور عبدالقدوس العبيدلي، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للملكية الفكرية أهمية هذه المبادرة قائلاً: إطلاق برنامج تدريب المدربين في مجال الملكية الفكرية يعد خطوة مهمة نحو تعزيز البنية المعرفية لدولة الإمارات.

وأضاف: من خلال هذا البرنامج، نهدف إلى بناء جيل من المدربين المؤهلين القادرين على نشر ثقافة حماية حقوق الملكية الفكرية وتعزيز الابتكار والإبداع داخل مجتمعنا.