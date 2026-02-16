تمديد شبكات الخدمات لـ 24000 مشروع في الشارقة

أصدرت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة 8,385 شهادة عدم ممانعة لأعمال الطرق والحفريات والإنشاءات للمشاريع الجديدة والقائمة في مختلف المناطق في مدينة الشارقة، خلال عام 2025، وتشمل هذه الشهادات المشاريع التي تحتاج إلى توصيل أو تغيير أو تحديث في خطوط الكهرباء وخدمات المياه والغاز والألياف الضوئية، وتحديث نظم المعلومات الجغرافية لـ 24,001 مشروع لتمديد شبكات الخدمات، وذلك ضمن جهود الهيئة لتسهيل إجراءات التراخيص والموافقات اللازمة لتنفيذ المشاريع.

وأوضح المهندس أحمد الباس، نائب مدير إدارة توزيع الكهرباء، أن الهيئة تواصل جهودها لتلبية احتياجات سكان إمارة الشارقة، وتوصيل الخدمات في أسرع وقت وبجودة وكفاءة عالية، وتحرص على تطوير العديد من خدماتها وتحويلها إلى خدمات رقمية، حيث يتم تقديم واستلام طلبات عدم الممانعة للمشاريع الجديدة والقائمة، من خلال منصة ذكية، لتسهيل آلية تقديم الطلبات، ومواكبة التحويل الرقمي في الهيئة.